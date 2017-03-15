За смерть девочки в Югре ответят врачи

В Нефтеюганске перед судом предстанут два врача по обвинению в причинении смерти по неосторожности.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух врачей – хирургов «Нефтеюганской окружной клинической больницы имени Яцкив В.И.». Они обвиняются по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Уголовное дело было возбуждено еще 30 мая 2016 года. В ходе расследования проведены комиссионные судебно-медицинские экспертизы, изъята и изучена медицинская документация, допрошено более 50 свидетелей, проведен большой объем следственных и процессуальных действий. Силовики считают, что обвиняемые допустили дефекты оказания медицинской помощи несовершеннолетней пациентке, состоящие, по заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, в прямой причинной связи с ее гибелью.

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд. Стоит сказать, что в случае вынесения обвинительного приговора виновным может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, с лишением права заниматься медицинской деятельностью, — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.