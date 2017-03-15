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В Югре строительная компания ВНСС задолжала своим работникам более 21 млн рублей

Опубликовано: 15 марта 2017, 13:18 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Государственная инспекция труда в ХМАО проверила Акционерном Обществе «СК ВНСС» и выявила задолженность по выплате заработной платы за 3 месяца настоящего года перед 323 работниками на сумму 21 млн. 890 тыс. рублей.

В итоге на юридическое лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа. Кроме того, руководителю выдано предписание с установленным сроком погашения задолженности.

Исполнение предписаний находится на особом контроле инспекции. Стоит сказать, что невыполнение предписания в установленный срок влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в ХМАО.

Рубрики: Общество. Метки: , , , .


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