В Югре строительная компания ВНСС задолжала своим работникам более 21 млн рублей

Государственная инспекция труда в ХМАО проверила Акционерном Обществе «СК ВНСС» и выявила задолженность по выплате заработной платы за 3 месяца настоящего года перед 323 работниками на сумму 21 млн. 890 тыс. рублей.

В итоге на юридическое лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа. Кроме того, руководителю выдано предписание с установленным сроком погашения задолженности.

Исполнение предписаний находится на особом контроле инспекции. Стоит сказать, что невыполнение предписания в установленный срок влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в ХМАО.