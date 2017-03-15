В Югре ночью загорелось сразу два автобуса

Сегодня, 15 марта, в поселке Северный Сургутского района горели два автобуса, марки «MAN-А0312Н» и «MAZ-231062».

В 05:48 (мест) 15.03.2017 г. в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» поступило сообщение о пожаре двух автобусов: «MAN-А0312Н» и «MAZ-231062». Пожар локализован в 05:52, ликвидирован в 05:53. К тушению пожара от МЧС привлекалась 1 единица техники, 3 человека личного состава.

«Автобусы находятся в частной собственности, стояли на улице. У одного автобуса выгорел моторный отсек, внутренняя обшивка и лакокрасочное покрытие 4 кв.м., у второго повреждено лакокрасочное покрытие кузова на площади 2 кв.м. Причина возгорания выясняется», — сообщила корреспонденту «ЮграPRO» Гульнара Шарипова, сотрудник пресс-службы ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре».