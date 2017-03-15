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В лобовом столкновении двух внедорожников «УАЗ Патриот» в ХМАО пострадало 4 югорчанина

Опубликовано: 15 марта 2017, 10:33 | Служба новостей "ЮграPRO"

уаз

В Сургутском районе ХМАО, 14 марта около 16:20 на 25 километре автодороги «Нижнесортымский – Северный» водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «УАЗ Патриот» под управлением водителя 1979 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летний водитель «УАЗа» и его пассажиры 37 и 32 лет получили травмы различной степени тяжести, пострадал также пассажир второго «УАЗа» 1987 года рождения.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 3005 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 18 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 7 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

За прошедший период с помощью комплексов видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, на улично-дорожной сети округа выявлено 925 нарушений правил дорожного движения, 2 факта службой ГИБДД – с признаками составов преступлений, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.

Рубрики: Общество, Происшествия, Сургутский район. Метки: , , , .


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