Мобильный прорыв: в Югре добывать нефть помогают SIM-карты

Добычу нефти на крупнейших месторождениях Югры взяли под онлайн контроль. В индикаторах веса буровых станций впервые устанавливают SIM-карты. Нестандартное М2М–решение оператора «МегаФон» начал использовать филиал компании «Роснефть-Сервис» в Нефтеюганске – одно из крупнейших предприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа по ремонту нефтедобывающих скважин. SIM-карты будут установлены в индикаторах веса буровых установок на месторождениях ХМАО.

По данным связистов, в Югре уже порядка 6 000 SIM-карт используются компаниями для передачи данных «от машины к машине». Новый корпоративный клиент – нефтесервисная компания стала оснащать SIM-картами «МегаФона» специальное оборудование в приборах для бурения скважин – цифровых индикаторах веса. Агрегаты появились на десятках месторождений.

Благодаря высокоскоростному мобильному интернету оператора связи мастер бригады, находясь на расстоянии в тысячи метров от места нефтедобычи, может в режиме реального времени контролировать изменения нагрузки на бурильные трубы при их спуске или подъеме в скважине.

Всего же, согласно условиям контракта, связисты обеспечат филиал компании «Роснефть-Сервис» в Нефтеюганске почти 1 000 SIM-карт для голосовой и интернет-связи, а также телеметрии. «Сегодня М2М-решения, когда машины могут «общаться» друг с другом с помощью интернета, – незаменимый помощник для многих отраслей промышленности. А в условиях сурового северного края, порой, именно машинное управление избавляет от необходимости личного присутствия. Мы планируем использовать SIM-карты не только в подъемных агрегатах, но и оснастить ими систему видеонаблюдения на месторождениях наших клиентов. Поэтому, для нас важно, чтобы зона покрытия «МегаФона» охватывала все регионы присутствия нашей компании», – рассказал Игорь Филипповых, главный энергетик филиала ООО «РН-Сервис» в Нефтеюганске.

«Чтобы обеспечить еще более устойчивый сигнал и максимальную территорию покрытия сети на месторождениях Мамонтовское, Приобское, Малобалыкское, Правдинское мы построили новые объекты связи в кратчайшие сроки. На нефтепромыслах мы гарантируем качественные телеком-сервисы, как для использования М2М-решений, так и для голосовой связи. Уверен, что наши мобильные решения обеспечат еще более эффективную работу бригад специалистов», – рассказал Артем Шевченко, руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Югре и на Ямале.