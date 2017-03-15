Среда, 15 марта 2017 18+

Комментарии:

Мобильный прорыв: в Югре добывать нефть помогают SIM-карты

Опубликовано: 15 марта 2017, 10:21 | Служба новостей "ЮграPRO"

Месторождение

Добычу нефти на крупнейших месторождениях Югры взяли под онлайн контроль. В индикаторах веса буровых станций впервые устанавливают SIM-карты. Нестандартное М2М–решение оператора «МегаФон» начал использовать филиал компании «Роснефть-Сервис» в Нефтеюганске – одно из крупнейших предприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа по ремонту нефтедобывающих скважин. SIM-карты будут установлены в индикаторах веса буровых установок на месторождениях ХМАО.

По данным связистов, в Югре уже порядка 6 000 SIM-карт используются компаниями для передачи данных «от машины к машине». Новый корпоративный клиент – нефтесервисная компания стала оснащать SIM-картами «МегаФона» специальное оборудование в приборах для бурения скважин – цифровых индикаторах веса. Агрегаты появились на десятках месторождений.

Благодаря высокоскоростному мобильному интернету оператора связи мастер бригады, находясь на расстоянии в тысячи метров от места нефтедобычи, может в режиме реального времени контролировать изменения нагрузки на бурильные трубы при их спуске или подъеме в скважине.

Всего же, согласно условиям контракта, связисты обеспечат филиал компании «Роснефть-Сервис» в Нефтеюганске почти 1 000 SIM-карт для голосовой и интернет-связи, а также телеметрии. «Сегодня М2М-решения, когда машины могут «общаться» друг с другом с помощью интернета, – незаменимый помощник для многих отраслей промышленности. А в условиях сурового северного края, порой, именно машинное управление избавляет от необходимости личного присутствия. Мы планируем использовать SIM-карты не только в подъемных агрегатах, но и оснастить ими систему видеонаблюдения на месторождениях наших клиентов. Поэтому, для нас важно, чтобы зона покрытия «МегаФона» охватывала все регионы присутствия нашей компании», – рассказал Игорь Филипповых, главный энергетик филиала ООО «РН-Сервис» в Нефтеюганске.

«Чтобы обеспечить еще более устойчивый сигнал и максимальную территорию покрытия сети на месторождениях Мамонтовское, Приобское, Малобалыкское, Правдинское мы построили новые объекты связи в кратчайшие сроки. На нефтепромыслах мы гарантируем качественные телеком-сервисы, как для использования М2М-решений, так и для голосовой связи. Уверен, что наши мобильные решения обеспечат еще более эффективную работу бригад специалистов», – рассказал Артем Шевченко, руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Югре и на Ямале.

Рубрики: Общество, ТЭК. Метки: , .


Рейтинг новости:

56
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Сквозь пробки на скорости 60 Мбит/сек

Опубликовано 13 марта 2017, 17:00

Жители Нижневартовска на собственном примере убедились, что в пробках можно стоять быстрее. «МегаФон» разогнал мобильный интернет для северян до 60 Мбит/с, а местами и до 100 Мбит/с, даже в часы пик. Благодаря высоким скоростям за последние ... Читать полностью >>

Бизнес научился зарабатывать на «входящих»

Опубликовано 9 марта 2017, 15:35

Жители Урала в этом году стали значительно чаще звонить на «горячие» линии и в колл-центры. С начала года общее количество вызовов на номера формата «8 800» в сети «МегаФон» выросло более чем на 60% в сравнении с ... Читать полностью >>

Загадочные Рыбы попали под влияние МегаГороскопа

Опубликовано 1 марта 2017, 10:37

Связисты назвали активных пользователей сети 4G среди знаков Зодиака. Ими стали абоненты, родившиеся под созвездием Рыб. Согласно статистике, каждый пятый представитель этого знака уже полюбил сеть «четвертого поколения». Доказательство тому – количество трафика, которое ежемесячно скачивают ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO