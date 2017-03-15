Лидер аборигенов в Думе ХМАО Александр Новьюхов рассказал о подготовке к знаковым для КМНС событиям

С 17 по 21 марта Югру посетят представители Организации Объединённых Наций. Поводом для визита стало заседание экспертов ООН по правам коренных народов. Что немаловажно, подобная встреча впервые пройдет в России.

В связи с этим депутат и член ассамблеи КМНС в Думе ХМАО Александр Новьюхов поделился с корреспондентом «ЮграPRO» своим видением знаковой встречи югорчан с экспертами всемирной организации.

Александр Новьюхов рассказал о целях визита представителей ООН в Югру. «Работа ведется по подготовке визита делегации экспертного механизма в ХМАО. Отмечаем, что впервые за историю создания такого органа к нам приезжает пять экспертов и один представитель Женевской штаб-квартиры…»

Стоит сказать, что парламентарий поделился с корреспондентом также своим мнением по поводу преференций для КМНС от заседания экспертов. «Мы подготовили участников, в том числе, и руководителей общин, женщин, девушек, которые ведут свой бизнес, представителей, которые непосредственно осуществляют взаимодействие с компаниями – недропользователями …»

Также депутат югорского парламента проинформировал журналистов о еще одном важном для аборигенов событии. Речь пошла о Съезде коренных народов России в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. «23 марта состоится очередной съезд коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Делегация Югры является одной из самых крупнейших делегаций, которые примут участие в съезде – 31 человек. Для нас данная площадка является одной из самых универсальных, поскольку приедут более 300 делегатов со всей территории России …»

Кроме того, Александр Новьюхов изложил свою точку зрения по поводу отчета Губернатора ХМАО за 2016 год и рассказал, чего ждать коренным югорчанам от действий первого лица региона. «Для нас важно, что мы услышали отдельным блоком информацию в отношении коренных малочисленных народов. Мы увидели увеличение количества людей, которые проживают и ведут традиционную хозяйственную деятельность – один из важных показателей… Есть к чему стремиться, мы сегодня видим потребность в увеличении жилищных программ, поскольку они важны для коренных народов…»

Подробнее – в видеопроекте «5 вопросов ЮграPRO»

Для справки

Организация Объединенных Наций – международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. ООН была основана в 1945 году, основы её деятельности и структура разрабатывались в годы Второй мировой войны ведущими участниками антигитлеровской коалиции. В настоящее время членами Организации являются 193 государства.