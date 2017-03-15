Хоккейный тур по городам пройдет в ХМАО
Опубликовано: 15 марта 2017, 13:40 | Служба новостей "ЮграPRO"
18 марта, в рамках хоккейного тура по городам нашего округа, игроки «Югры» и «Мамонтов Югры» проведут товарищеские матчи и мастер-классы в Сургуте, Радужном, Нижневартовске и Когалыме.
В Сургуте мероприятие начнется с автограф-сессии, в 16.30. В 17:00 хоккеисты дадут два мастер-класса для команд разных возрастов «Олимпийца». Встречаемся в МАУ «Ледовый дворец спорта».
В Нижневартовске, так же запланирована автограф-сессия в 14:00. В 15:00 пройдет мастер-класс для воспитанников местной СДЮШОР. В 16:00 хоккеисты «Югры» сыграют товарищеский матч с любительской командой.
В Радужном в 13:00 состоится автограф-сессия с нашими игроками, в 13:40 – мастер класс для детей. Место проведения: АУ Дворец спорта г.Радужный.
В Когалыме начало автограф-сессии в 14:00. В 15:00 — мастер-класс для юных хоккеистов. В 16:00 хоккеисты «Югры» проведут товарищеский матч со сборной города (любители и ветераны). Место встречи: Ледовый дворец спорта «Айсберг».
Рубрики: Когалым, Нижневартовск, Радужный, Спорт, Сургут. Метки: "Мамонты Югры", ХМАО, Хоккейный клуб «Югра», Югра.
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