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Депутат похвалил администрацию Белоярского района: «Работают на совесть!»

Опубликовано: 15 марта 2017, 9:16 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В рамках плановой поездки по населенным пунктам своего избирательного округа депутат Думы Югры, член фракции ВПП «Единая Россия» Александр Новьюхов 10 марта встретился с гражданами г.Белоярский. До этого, как уже сообщалось на страницах интернет-издания «ЮграПРО», были встречи с жителями целого ряда поселков: Березово, Теги, Устрем, Пугоры, Казым.

Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. Природно-географические особенности Белоярского района таковы, что его по праву называют «краем озер». Незначительное количество нефтедобывающих предприятий в районе обусловило сохранность большой части территории в первозданном виде.

Районный центр – Белоярский за четверть века из небольшого поселка превратился в комфортный для проживания, современный, чистый и ухоженный город с хорошей архитектурой.

«Инфраструктура Белоярского больше присуща крупным городам. Здесь есть все, что нужно для того, чтобы не тосковать по Большой земле: современные школы и детские сады, спортивные комплексы, огромный торговый центр с зоной отдыха. И всё это — в шаговой доступности. Администрация района под руководством Сергея Петровича Маненкова работает на совесть», – отметил депутат.

О том, что все в этом муниципалитете — в порядке, то есть, дела делаются, проблемы решаются, лучше всего говорит тот факт, что на прием к депутату очередь не выстроилась, а немногочисленные посетители шли, скорее, «на огонек». Да и вопросы были явно не депутатского уровня: перечень правоустанавливающих документов, необходимых для оформления в собственность жилого помещения, порядок получения грантов, направленных на развитие традиционной культуры обских угров, информация о государственных программах, действующих в отношении коренных народов Югры.

«Мы провели встречи с жителями города Белоярский, деревни Казым. Обращений совсем немного. Утверждать, что на территории района совсем нет проблем, конечно, нельзя. Однако хочется отметить высочайший уровень ответственности органов местного самоуправления в решении как общих, так и частных вопрос граждан», – подвел итоги поездки парламентарий.

Рубрики: Белоярский район, Политика. Метки: , , , .


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