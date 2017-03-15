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Боятся за делегацию ООН? В Югру прибыл командующий Росгвардией Урала

Опубликовано: 15 марта 2017, 7:25 | Служба новостей "ЮграPRO"

росгвардия

В ХМАО с визитом прибыл Игорь Голлоев, командующий Росгвардией Урала. Это ответный визит, сообщает Департамент общественных и внешних связей Югры.

Прибытие Голлоева в Ханты-Мансийск, видимо, не случайность, ведь с 17 по 21 марта 2017 года в Югре пройдет заседание экспертного сообщества Организации Объединенных Наций по правам коренных народов, и, что немаловажно, оно впервые пройдет в России.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, что заседанию ООН по правам коренных народов в Ханты-Мансийске предшествуют громкие «политические скандалы», разворачивающиеся вокруг нефтедобычи в Природном парке «Нумто». Гринпис России, учёные-этнографы и представители коренных народов Югры призвали Президента России Владимира Путина защитить «Природный парк «Нумто».

А вот на сайте одного из уральских СМИ также отмечается, что в ХМАО обострилось противостояние власти и представителей коренных малочисленных народов. В администрации Натальи Комаровой ожидают провокаций со стороны КМНС и «Гринпис» во время визита экспертов ООН.

Как сообщил корреспонденту «ЮграPRO» один из главных аборигенов Александр Новьюхов,  провокаций в период работы делегации ООН в Югре со стороны коренного населения  не будет. Он также рассказал  о графике работы делегации в регионе. Так, эксперты ООН начнут свою работу 18 марта. В первой половине дня они посетят «образцовую» деревню Русскинские Сургутского района. Там они примут участие в открытии слета оленеводов, рыбаков и охотников, посетят местный музей и пообщаются с членами правления Союза оленеводов Югры. Во второй половине дня делегация будет работать в Сургуте, где встретится с представителями нефтедобывающих предприятий. С 19 марта делегация ООН будет работать в Ханты-Мансийске, где также пройдет ряд встреч с участием Правительства, Думы ХМАО, лидеров югорских КМНС.

Стоит отметить, что экспертный механизм ООН по правам коренных народов — это пять независимых экспертов из разных географических групп. Они занимаются исследованиями и консультируют Совет ООН по делам человека в области прав коренных народов мира. Впервые представители Организации объединенных наций проведут заседание в России.

Также напомним, что национальная гвардия имеет право применять огнестрельное оружие без предупреждения, если промедление может стоить жизни военнослужащему или кому-либо из граждан поблизости.

Рубрики: Общество, Политика, Страна и Мир, Сургутский район, ТЭК, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , .


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Комментарии

  1. вован:
    15 марта 2017 в 07:54

    а лидеры кто? Новьюхов?

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  2. кышиковец:
    15 марта 2017 в 07:56

    повезут в Русскинские раньше возили в Кышик , что теперь моя деревня не в почете……..

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