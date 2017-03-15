Среда, 15 марта 2017 18+

Комментарии:

40 тысяч рублей заплатит водитель за то, что сбил капитана хоккейной команды в Югре

Опубликовано: 15 марта 2017, 11:23 | Служба новостей "ЮграPRO"

b1a77ee6850746758ea3d84db43d3299_XL

В Нижневартовске водитель транспортного средства выплатит пострадавшему компенсацию морального вреда за автомобильную аварию. Городская прокуратура провела проверку по обращению законного представителя 10-летнего ребёнка.

Известно, что несовершеннолетнему сыну заявительницы в результате наезда автомобиля были причинены ушибы и перелом правой голени. После происшествия мальчик длительное время находился на лечении, в связи с чем не мог посещать школу и участвовать в качестве капитана хоккейной команды в спортивных соревнованиях.

Прокурор города предъявил иск к водителю автомобиля, в котором потребовал выплатить компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил и постановил взыскать в пользу ребёнка 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

193
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

Хоккейный тур по городам пройдет в ХМАО

Опубликовано 15 марта 2017, 13:40

18 марта, в рамках хоккейного тура по городам нашего округа, игроки «Югры» и «Мамонтов Югры» проведут товарищеские матчи и мастер-классы в Сургуте, Радужном, Нижневартовске и Когалыме. В Сургуте мероприятие начнется с автограф-сессии, в 16.30. В 17:00 ... Читать полностью >>

В Югре строительная компания ВНСС задолжала своим работникам более 21 млн рублей

Опубликовано 15 марта 2017, 13:18

Государственная инспекция труда в ХМАО проверила Акционерном Обществе «СК ВНСС» и выявила задолженность по выплате заработной платы за 3 месяца настоящего года перед 323 работниками на сумму 21 млн. 890 тыс. рублей. В итоге на юридическое ... Читать полностью >>

Заключительный 9-й этап Кубка мира по биатлону. Состав команды. Расписание трансляций

Опубликовано 15 марта 2017, 13:05

С 17 по 19 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017. В программе представлено всего три дисциплины: спринт, гонка преследования и масс-старт. Стал известен и состав сборной России на заключительный этап Кубка ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO