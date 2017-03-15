40 тысяч рублей заплатит водитель за то, что сбил капитана хоккейной команды в Югре
Опубликовано: 15 марта 2017, 11:23 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Нижневартовске водитель транспортного средства выплатит пострадавшему компенсацию морального вреда за автомобильную аварию. Городская прокуратура провела проверку по обращению законного представителя 10-летнего ребёнка.
Известно, что несовершеннолетнему сыну заявительницы в результате наезда автомобиля были причинены ушибы и перелом правой голени. После происшествия мальчик длительное время находился на лечении, в связи с чем не мог посещать школу и участвовать в качестве капитана хоккейной команды в спортивных соревнованиях.
Прокурор города предъявил иск к водителю автомобиля, в котором потребовал выплатить компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил и постановил взыскать в пользу ребёнка 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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