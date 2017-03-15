Мегионцы передали гуманитарную помощь детям Сирии

Мегионцы собрали посылки детям Сирийской Арабской Республики. Сборы прошли в поддержку благотворительной акции «С миру по нитке», которая проходила в Югре весь февраль. Инициаторами акции выступили Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Эдуард Исаков, общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», учреждённый депутатом Думы Югры Алексеем Андреевым. Добрую идею помощи поддержали региональное отделение всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«В одиночку человек может сделать многое, а группа людей, объединенных одной благой целью – могут сотворить настоящее чудо» — уверен исполнительный директор фонда «МЫ ВМЕСТЕ» Сергей Благородов. Такое маленькое чудо, совместными усилиями сотворили мегионцы для сирийских детей, приняв участие в благотворительной акции «С миру по нитке». Тетрадки, блокноты и ручки, альбомы для рисования, кисти, краски, цветные карандаши и другая школьная канцелярия, упакована в наборы и передаётся для детей Сирии, пострадавших в результате вооружённого конфликта на территории их страны.

Работники предприятий и организаций города, в том числе школ, детских садов, поликлиник, коммунальных служб, члены общественных организаций, депутаты городской думы и неравнодушные жители города собрали 9 коробок гуманитарной помощи детям Сирии.

«Самое страшное, когда страдают дети… узнав об акции, мы не задумываясь, откликнулись на призыв местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поучаствовать в поддержке для тех, кто в этом особо нуждается. Оказывая посильную помощь, мы становимся сопричастными к той большой работе, которую проводит наше государство по восстановлению мира на земле. Есть надежда, что маленький человек, переживающий сегодня ужас войны, получит помощь от россиян и в свою взрослую жизнь привнесет добро и милосердие», — пояснила свое участие в акции «С миру по нитке» директор централизованной библиотечной системы Татьяна Котлярова.

И пусть помощь мегионских участников акции в финансовом отношении невелика, для горожан важен моральный аспект, потому как оказывать милосердие – характерная черта каждого благородного человека. Кроме мегионцев благотворительную акцию «С миру по нитке» поддержали сургутяне, лангепасцы, нижневартовцы, всего — 22 муниципалитета округа. Югорчане собрали около 10 тонн гуманитарной помощи, которая будет доставлена в Сирию к большому мусульманскому празднику «Навруз», отмечаемого 21 марта.