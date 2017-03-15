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1,5 км кабеля срезали на месторождениях Югры «гости» из Нижегородской области

Опубликовано: 15 марта 2017, 9:16 | Служба новостей "ЮграPRO"

кража

В Советском районе ХМАО полицейскими установлены похитители кабеля с нефтегазовых месторождений, ими оказались двое жителей Нижегородской области.

Полицейскими Советского раскрыто преступление, совершенное в июне прошлого года. В дежурную часть ОМВД России по Советскому району поступили заявления о краже электрических кабелей с месторождений в Советском районе. Полицейскими были установлены подозреваемые в совершении хищения, ими оказались 28-летний и 31-летний жители Нижегородской области.

Мужчины прибыли в п. Советский с целью заработка. Они ездили по КУСТовым площадкам и срезали кабель. Затем сдавали его в пункты приёма цветного металла. Всего было срезано свыше 1500 метров кабеля на сумму более 50 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (Кража). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Советскому району.

Рубрики: Общество, Советский район, ТЭК. Метки: , , , .


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