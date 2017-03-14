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За сутки в Югре 2 человека погибли в автокатастрофах

Опубликовано: 14 марта 2017, 10:17 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Накануне вечером в Советском районе, на 244 километре автодороги «Югра», водитель автомобиля «Лада 219010» с прицепом выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Вольво 540400» с прицепом. В результате аварии водитель «Лады» скончался на месте, его пассажиры 35 и 53 лет получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, в этот же день в Нижневартовском районе, на 73 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный», занесло автомобиль «Фиат». Машину «выбросило» на встречную полосу, а там произошло столкновение с «Ладой 212140». В результате происшествия водитель «Фиата» от полученных травм скончался в карете скорой помощи при транспортировке в больницу, водитель «Лады» получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано 4 ДТП, в которых 2 человека погибли, 6 – получили травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.

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Рубрики: Нижневартовский район, Происшествия, Советский район. Метки: , , , .


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