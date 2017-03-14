В Югре на 55-м году жизни скончался известный общественник Виктор Заболотский
Опубликовано: 14 марта 2017, 19:38 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня, 14 марта 2017 года в возрасте 55-ти лет, в результате непродолжительной болезни скоропостижно скончался член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, член Общественной палаты Российской Федерации, Председатель Совета Ханты-Мансийского окружного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», Председатель Правления Ханты-Мансийской региональной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Заболотский Виктор Владимирович.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Родился 27 апреля 1961 г. в городе Счастье Луганской области Украинской ССР. В 1995 году окончил Уральский педагогический университет, в 2003г. — Уральскую академию государственной службы при Президенте РФ.
Награжден государственными наградами: Орден «Почета», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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