В ХМАО пропал мужчина, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство»
Опубликовано: 14 марта 2017, 11:35 | Служба новостей "ЮграPRO"
Разыскивается житель поселка Верхнеказымский Белоярского района Неронский Владимир Антонович, 1976 года рождения.
Известно, что мужчина ушел из поселка в неизвестном направлении еще в июне 2016 года. С тех пор о месте нахождения Неронского ничего неизвестно. По факту безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
Приметы пропавшего: рост 180 см., телосложение среднее, волосы короткие русые. На внешней стороне правой кисти татуировка в виде надписи с указанием группы крови, на внешней стороне правой ступни татуировка в виде рисунка краба, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.
Всем, кто владеет информацией о местонахождении Владимира Неронского, либо обстоятельствах его исчезновения, возможно имеющих значение для следствия, просим позвонить по телефонам в г.Белоярский 8 (34670) 2-53-43, 2-53-41, 51-002.
Рубрики: Белоярский район, Общество. Метки: Владимир Неронский, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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