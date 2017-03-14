В ХМАО пропал мужчина, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство»

Разыскивается житель поселка Верхнеказымский Белоярского района Неронский Владимир Антонович, 1976 года рождения.

Известно, что мужчина ушел из поселка в неизвестном направлении еще в июне 2016 года. С тех пор о месте нахождения Неронского ничего неизвестно. По факту безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Приметы пропавшего: рост 180 см., телосложение среднее, волосы короткие русые. На внешней стороне правой кисти татуировка в виде надписи с указанием группы крови, на внешней стороне правой ступни татуировка в виде рисунка краба, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Владимира Неронского, либо обстоятельствах его исчезновения, возможно имеющих значение для следствия, просим позвонить по телефонам в г.Белоярский 8 (34670) 2-53-43, 2-53-41, 51-002.