Тюмень осталась и остается без международного биатлона?!

Международный союз биатлонистов (IBU) не намерен включать этап Кубка мира в Тюмени в календарь сезона-2017/18 до окончания расследования по докладу Ричарда Макларена, сообщают «Известия».

Напомним, что как «ЮграPRO» сообщало ранее, IBU лишило Тюмень права на проведение 8-го этапа Кубка мира по биатлону, назначенного в текущем сезоне, а также лишили и Чемпионата мира по биатлону 2021 года.

В данный момент IBU ведет два расследования – по спортсменам, упомянутым в докладе Макларена, а также в отношении Союза биатлонистов России (СБР).

«Если оба расследования IBU не завершатся до августа 2017 года, когда будет составляться окончательная версия календаря Кубка мира-2017/18, Тюмень вновь останется без международного биатлонного старта. Перспективы не самые радужные. Проверка IBU может занять около года. Поэтому велика вероятность, что Тюмень в ближайшей перспективе так и не примет этап Кубка мира», – заявил источник в СБР.

В IBU данную информацию комментировать отказались. Ранее президент организации Андерс Бессеберг говорил о том, что этап в Тюмени остается в календаре на следующий сезон.

Напомним, что Кубок мира по биатлону сезона 2016/2017, состоящий из 9-ти этапов, стартовал 25.11.2016 года в шведском Эстерсунде и завершится в норвежском Холменколлене 19.03.2017 года.