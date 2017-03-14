Праздник оленевода в Казыме удался, как всегда!

11 марта в сельском поселении Казым Белоярского района с размахом отметили День оленевода.

Этот день вместил в себя и народный праздник со всеми его атрибутами, и спортивные соревнования – гонки на мохнатых «Феррари» — оленьих упряжках, причем не только на скорость, но и на проверку мастерства оленевода — умения управлять оленями и своим телом.

Вообще село Казым является одним из семи мест традиционного проведения национального праздника Дня оленевода в Югре, наряду с Нумто, Рускинской, Когалмом и пр., то есть, в местах, где местное население издавна занималось оленеводством. Эти праздники – не только дань уважения традициям малых народов, но и способ популяризировать профессию оленевода, привлечь в нее молодое поколение, стремящееся сначала на учебу, а потом и на ПМЖ в большие города.

В этом году праздник посетило около 3000 тысяч человек – это жители Белоярского района, гости из других муниципалитетов Югры, иностранные и наши туристы из разных регионов России. Как известно, сегодня иностранные и свои туристы все чаще прокладывают свои маршруты на российский Север. А событийный туризм лучший способ «убить двух зайцев» — не только увидеть северную экзотику и устроить фотосессию в Краю снегов, но и принять участие в празднике местных аборигенов, приобрести национальные сувениры, отведать национальные блюда и пр.

В этом году казымская земля в 78-ой раз принимала лучших оленеводов со всего района. Открывая праздник, представитель коренного населения в Думе Югры, депутат от фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов отметил важную роль оленеводческих династий в сохранении и развитии профессии, вручил от общественной организации «Спасение Югры» медаль «Признание» Александру и Ольге Тасьмановым, Евгении Салаховой за вклад в развитие коренных малочисленных народов Севера, а также пожелал удачи участникам предстоящих соревнований и хороших впечатлений от праздника его гостям.

«Особенность праздника в Казыме заключается, прежде всего, в ориентации на традиционную деятельность оленеводов: здесь нет «тройных прыжков» и теоретических заданий. В соревновательную программу входят только те упражнения, которые являются наиболее востребованными и важными в жизнедеятельности северных народов — гонки на упряжках по пяти видам: на рысь, на мах, на амдере (шкуре), на лыжах и стоя на нарте. Забеги — очень зрелищные, и проходят, как правило, при большом скоплении участников и болельщиков, – прокомментировал происходящее парламентарий.

Помимо соревнований по гонкам на оленьих упряжках, гости праздника могли сами прокатиться на оленях, посетить традиционные жилища обских угров – чумы, где отведать национальные блюда, посетить ярмарку-продажу сувениров и изделий декоративно-прикладного творчества, сфотографироваться в национальной одежде. Здесь же можно было приобрести «на память» продукцию оленеводства – свежее мясо, мясные и рыбные консервы, деликатесную колбасу из оленины.

На концерте самодеятельности была представлена фольклорная программа национальных коллективов Белоярского района. Для самых маленьких участников праздника была организована игровая программа, а для их родителей экскурсионная программа в национальной избе «Мелодии Древней Земли», и выставка «Вот он, северный олень» и «Ненецкая оленегонная собака». Словом, удовольствия на любой вкус и кошелек!

«День оленевода в Казыме – один из лучших примеров поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Югры. Людей, занимающихся этой древней профессией, здесь ценят. Тому подтверждение – огромное количество участников, зрителей, ценные призы и улыбки на лицах», — отметил депутат Думы, член «Команды Югры» Александр Новьюхов.

К слову сказать, за такие призы, которые получили победители, стоило побороться: спутниковые телефоны предоставил директор страховой компании «Югория» Алексей Охлопков, денежные призы — администрация района (премии артелям-победителям исчислялись сотнями тысяч рублей!), местные коммерсанты и бизнесмены позаботились о памятных «сувенирах» для всех участников, которые на самом деле тянут на очень дорогие подарки, например, такие как импортные электроинструменты серьезных фирм, комплекты посуды, комплекты теплой одежды и обуви для охоты и рыбалки.

Словом, праздник удался на славу! Конечно же, благодаря усилиям местной администрации и «небесной канцелярии»: погода тоже не подвела — было тепло, солнечно и весело!

Для справки:

Казымская территория имеет древнюю историю. Известно, что в 15—17 вв. на Нижней и Средней Оби существовало 8 княжеств, среди них было и Казымское княжество. В первой трети 18 века на месте остяцкого укреплённого поселения русскими казаками был сооружен Казымский городок, который просуществовал до середины 19 века.

В советское время с целью улучшения условий существования коренных народов на территории городка была построена Казымская культбаза, впоследствии ставшая национальным селом Казым.

Сегодня, в сельском поселении более 70% населения – представители коренных народов Севера.