Очередной актив Югры выставили на аукцион за 337 млн рублей. Может это очередной рейдерский захват?

Аукцион по продаже акций акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» состоится 21 марта 2017 года. Организатор торгов — «Российский аукционный дом». Основание проведения торгов – Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 9 января 2017 г. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 9 марта 2017 г. Размер уставного капитала 202 651 076 (двести два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча семьдесят шесть) рублей. Начальная цена: 337 593 000 (триста тридцать семь миллионов пятьсот девяносто три тысячи) рублей, НДС не облагается. Шаг аукциона: 10 127 790 (десять миллионов сто двадцать семь тысяч семьсот девяносто) рублей. Размер задатка: 67 518 600 (шестьдесят семь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот) рублей.

Как «ЮграPRO» сообщало ранее, 2 марта Российский аукционный дом (РАД) провел торги по поручению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по продаже 100% акций ОАО «Ханты-Мансийская аптека»— победителем торгов стало ООО «Уралтрейдконсалтинг».

Стоит отметить, что АО «ЮТЭК» на 01.01.2017 год, до реорганизации – одно из крупнейших энергетических предприятий Югры, которое имело холдинговую структуру. В его состав входило 22 дочерних зависимых общества, в том числе крупнейшие АО «ЮРЭСК», ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» и АО «Компания «ЮГ». Уставный капитал АО «ЮТЭК» составлял четыре миллиарда триста семьдесят один миллион шестьсот сорок четыре тысячи семьдесят шесть рублей и был разделен на 4 371 644 076 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Единственный учредитель компании АО «ЮТЭК» — Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принадлежит 100% акций.

До реорганизации в холдинге «ЮТЭК» работало более 3,5 тысяч специалистов. После проведения реорганизации в АО «ЮТЭК», согласно сведениям, размещенным на сайте «Российский аукционный дом», работает 104 человека, в собственности отсутствуют как земельные участки, так и недвижимость, а также дочерние и зависимые предприятия.

Стоит отметить «ЮТЭК» обеспечивала реализацию электроэнергии юридическим и физическим лицам, сбор платежей за отпускаемые энергоресурсы и оказываемые услуги напрямую на территории Югры.

После проведения реорганизации 22 дочерних зависимых общества «ушли в самостоятельное плавание», а АО «ЮТЭК» теперь обслуживает Покачи, Радужный, Югорск, Нижневартовский и Сургутский районы.

Интересно кому на руки «дробить» такой крупнейший холдинг, имеющий 4-х миллиардный уставной капитал? Или «современный Остап Бендер» часто прокручивает фильм «Красотка» и решил применить методы рейдерского захвата, подробно описанные в сюжетах фильма на деле? А может это дело рук «Остапа Симановского» или «Остапа Бикова»? Как говорится, время покажет.