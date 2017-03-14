Очередной актив Югры выставили на аукцион за 337 млн рублей. Может это очередной рейдерский захват?
Опубликовано: 14 марта 2017, 11:11 | Служба новостей "ЮграPRO"
Аукцион по продаже акций акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» состоится 21 марта 2017 года. Организатор торгов — «Российский аукционный дом». Основание проведения торгов – Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 9 января 2017 г. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 9 марта 2017 г. Размер уставного капитала 202 651 076 (двести два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча семьдесят шесть) рублей. Начальная цена: 337 593 000 (триста тридцать семь миллионов пятьсот девяносто три тысячи) рублей, НДС не облагается. Шаг аукциона: 10 127 790 (десять миллионов сто двадцать семь тысяч семьсот девяносто) рублей. Размер задатка: 67 518 600 (шестьдесят семь миллионов пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот) рублей.
Как «ЮграPRO» сообщало ранее, 2 марта Российский аукционный дом (РАД) провел торги по поручению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по продаже 100% акций ОАО «Ханты-Мансийская аптека»— победителем торгов стало ООО «Уралтрейдконсалтинг».
Стоит отметить, что АО «ЮТЭК» на 01.01.2017 год, до реорганизации – одно из крупнейших энергетических предприятий Югры, которое имело холдинговую структуру. В его состав входило 22 дочерних зависимых общества, в том числе крупнейшие АО «ЮРЭСК», ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» и АО «Компания «ЮГ». Уставный капитал АО «ЮТЭК» составлял четыре миллиарда триста семьдесят один миллион шестьсот сорок четыре тысячи семьдесят шесть рублей и был разделен на 4 371 644 076 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль.
Единственный учредитель компании АО «ЮТЭК» — Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принадлежит 100% акций.
До реорганизации в холдинге «ЮТЭК» работало более 3,5 тысяч специалистов. После проведения реорганизации в АО «ЮТЭК», согласно сведениям, размещенным на сайте «Российский аукционный дом», работает 104 человека, в собственности отсутствуют как земельные участки, так и недвижимость, а также дочерние и зависимые предприятия.
Стоит отметить «ЮТЭК» обеспечивала реализацию электроэнергии юридическим и физическим лицам, сбор платежей за отпускаемые энергоресурсы и оказываемые услуги напрямую на территории Югры.
После проведения реорганизации 22 дочерних зависимых общества «ушли в самостоятельное плавание», а АО «ЮТЭК» теперь обслуживает Покачи, Радужный, Югорск, Нижневартовский и Сургутский районы.
Интересно кому на руки «дробить» такой крупнейший холдинг, имеющий 4-х миллиардный уставной капитал? Или «современный Остап Бендер» часто прокручивает фильм «Красотка» и решил применить методы рейдерского захвата, подробно описанные в сюжетах фильма на деле? А может это дело рук «Остапа Симановского» или «Остапа Бикова»? Как говорится, время покажет.