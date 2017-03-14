Не пора ли сменить руководство? В Ханты-Мансийске недобросовестный ООО «Новый город» снова в центре скандала

Не первый раз «ЮграPRO» знакомит читателей с ООО «Новый город», у которого часто не бывает денег для оплаты труда своим работникам. В материале информагентства «Да здравствует рабство!» Жители ХМАО устали работать бесплатно» корреспонденты сообщали, что бухгалтер управляющей компании, не стесняясь, сообщает: «Мы не можем вам заплатить. Просто денег сейчас в компании нет, потому, что это жилищно-коммунальное предприятие».

Тогда странный ответ натолкнул журналистов на новый вопрос: где деньги, которые жильцы домов платят в компанию? И с какой целью заключаются договора на обслуживание новых домов? Раз бухгалтерия предприятия открыто заявляет, что в компании нет денег, зачем брать себе на обслуживание новые дома, причем новостройки? В их управлении и так находится более 20 многоквартирных домов, «захапали» в недавнем прошлом новостройку по улице Самаровская. Что будет ждать жильцов, если не хватит в организации денег на зарплату дворников или сантехников, а может и диспетчеров, осуществляющих срочные вызовы рабочих на разного рода домовые ЧП?

Кроме вышесказанного стал известен другой вопиющий факт деятельности «Нового города», об этом сообщалось в материале «ЮграPRO» В ХМАО гендиректор ООО «Новый город» выплатил гастарбайтеру зарплату «смертельным коктейлем». О жестоком преступлении в Югре сообщил председатель общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты», вице-президент федерации мигрантов России Каромат Шарипов. По его словам, напали на рабочего — 23-летнего Усмонзода Табарука Ходжи Асрора — по приказу его работодателя. Молодой человек накануне потребовал погасить задолженность по заработной плате. Видимо, в ответ на требование, неизвестные лица ночью проникли к гастарбайтеру в дом и залили ему в горло смесь уксуса и аммиака

Очень странно, что несмотря на все эти «темные делишки», компанией до сих пор не заинтересовалась прокуратура. Теперь и новый повод появился.

Государственная инспекция труда в Югре провела внеплановую проверку в Обществе с ограниченной ответственностью «Новый город» (г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, 13). Стоит сказать, по итогу была выявлена задолженность перед работниками по выплате заработной платы в сумме 164 тыс. 789 рублей. По требованию инспектора труда указанные нарушения были устранены, права работников восстановлены.