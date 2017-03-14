Экс — сотрудница почты в Югре присвоила себе более 100 тыс. рублей
Опубликовано: 14 марта 2017, 11:01 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейские Ханты-Мансийска раскрыли факт присвоения денежных средств в одном из отделений связи. По данному факту возбуждено уголовное дело — растрата денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения.
Следствие считает, что 24-летняя жительница окружного центра, ранее являясь сотрудницей отделения связи, при исполнении должностных обязанностей, присвоила более 105 000 рублей. Уже известно, что злоумышленница взимала платежи за посылки и ценные бандероли, приходящие адресатам наложенным платежом, при этом, не внося данные в базу.
В настоящее время женщина уволена из организации. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет, сообщает пресс-служба МО МВД России «Ханты-Мансийский».
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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