Экс — сотрудница почты в Югре присвоила себе более 100 тыс. рублей

Полицейские Ханты-Мансийска раскрыли факт присвоения денежных средств в одном из отделений связи. По данному факту возбуждено уголовное дело — растрата денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения.

Следствие считает, что 24-летняя жительница окружного центра, ранее являясь сотрудницей отделения связи, при исполнении должностных обязанностей, присвоила более 105 000 рублей. Уже известно, что злоумышленница взимала платежи за посылки и ценные бандероли, приходящие адресатам наложенным платежом, при этом, не внося данные в базу.

В настоящее время женщина уволена из организации. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет, сообщает пресс-служба МО МВД России «Ханты-Мансийский».