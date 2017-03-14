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Два человека расстреляны в Сургутском районе ХМАО

Опубликовано: 14 марта 2017, 15:47 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В Сургутском районе возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело по статьям: убийство двух лиц, незаконное хранение оружия.

По версии следствия, вечером 11 марта на территории СОТ «Вихрь», 60-летний владелец одного из дачных домов на почве личных неприязненных отношений, вооружившись обрезанным ружьем, совершил убийство мужчины, который также имел дачный дом в СОТ «Вихрь». После этого, обвиняемый выстрелил в 29-летнюю женщину, которая приходилась погибшему знакомой и приехала к нему вместе со своей семьей. От полученных ранений женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время обвиняемый задержан. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела поставлено на контроль, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

По информации СТВ, погибшие — владелец и директор сургутского агентства недвижимости «Дом» Андрей Виноградов и приятельница его семьи Анна Иванова, сотрудница «Сургутнефтегаза».

Рубрики: Общество, Происшествия, Сургутский район. Метки: , , .


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