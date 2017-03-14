Больница в поселке Зеленоборск в Югре получила современное уличное освещение
Опубликовано: 14 марта 2017, 9:05 | Служба новостей "ЮграPRO"
Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири) выделил средства для благоустройства территории врачебной амбулатории г.п. Зеленоборск Советского района (ХМАО). Благодаря поддержке финансовой организации, возле входа в больницу установили новые светодиодные фонари.
В Зеленоборске проживает всего около двух с половиной тысяч человек. Несмотря на это, здесь есть собственная амбулатория, которая в 2016 году была реконструирована, и одним из последних этапов ремонта стала установка уличного освещения.
Ханты-Мансийский банк принимает активное участие в общественной жизни Советского района и регулярно, оказывает поддержку в реализации социально-значимых проектов. В 2016 году финансовая организация в очередной раз подписала с администрацией Советского района соглашение о сотрудничестве.
Рубрики: Общество, Советский район. Метки: Открытие, Ханты-Мансийский банк.
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