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Больница в поселке Зеленоборск в Югре получила современное уличное освещение

Опубликовано: 14 марта 2017, 9:05 | Служба новостей "ЮграPRO"

Fonari Zelenoborsk (1)

Ханты-Мансийский банк (бренд банка «Открытие» на территории Западной Сибири) выделил средства для благоустройства территории врачебной амбулатории г.п. Зеленоборск Советского района (ХМАО). Благодаря поддержке финансовой организации, возле входа в больницу установили новые светодиодные фонари.

В Зеленоборске проживает всего около двух с половиной тысяч человек. Несмотря на это, здесь есть собственная амбулатория, которая в 2016 году была реконструирована, и одним из последних этапов ремонта стала установка уличного освещения.

Ханты-Мансийский банк принимает активное участие в общественной жизни Советского района и регулярно, оказывает поддержку в реализации социально-значимых проектов. В 2016 году финансовая организация в очередной раз подписала с администрацией Советского района соглашение о сотрудничестве.

Рубрики: Общество, Советский район. Метки: , .


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