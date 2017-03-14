Более тысячи малышей в Ханты-Мансийске получат места в детских садах

12 мая в окружной столице Югры начнется комплектование детских садов на 2017-2018 учебный год. Направления в детские сады города получат более тысячи малышей.

«Прием в детские сады традиционно проходит с учетом возрастного принципа. В первую очередь места предоставляются детям достигшим 3-х лет и детям граждан, имеющих льготы на предоставление мест в детских садах», — пояснила начальник отдела дошкольного образования Департамента образования Администрации Ханты-Мансийска Анна Кречетникова.

На 2017-2018 учебный год группы будут укомплектованы общеразвивающей направленности, – в которые поступят дети от трех до семи лет, не имеющие ограничений в физическом и психическом здоровье компенсирующей.

Кроме того, в городе на базе дошкольных учреждений осуществляют деятельность группы оздоровительной направленности для детей с атопическим дерматитом и респираторными аллергозами, для детей с нарушением зрения. В эти группы направляются дети, имеющие заключение врачебной и территориальной комиссии.

Выдача направлений будет осуществляться в порядке очередности в соответствии с графиком по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.71, каб.100, с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.45 до 14.00. График выдачи направлений будет размещен на портале органов местного самоуправления admhmansy.ru и на информационных стендах в Департаменте образования Администрации города Ханты-Мансийска уже 25 апреля. Дополнительную информацию можно получить по тел.32 61 38.

При получении направления родителям (законным представителям) необходимо представить следующие документы: документ, удостоверяющий личность родителя; свидетельство о рождении ребенка; документ, подтверждающий место жительства ребенка в Ханты-Мансийске, сообщает Управление общественных связей/Департамент образования.