Врачи ХМАО помогают югорчанам бороться с лишним весом, в крайних случаях даже уменьшают желудок

Хирургическое лечение избыточной массы тела проводится в Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска.

Новое направления носит название «бариатрия». С 2015 года на базе хирургического отделения № 2 оказывается консультативная и лечебная помощь пациентам с избыточной массой тела и метаболическим синдромом. Выполняются: установка и удаление внутрижелудочных баллонов, продольная резекция желудка, абдоминопластика.

Установка внутрижелудочного баллона является манипуляцией, выполняющейся под наркозом. По сути, для пациента процедура мало отличается от процедуры фиброгастроскопии. Обследование перед установкой баллона проводится амбулаторно, время пребывания в стационаре 2 дня.

В основном, внутрижелудочные баллоны устанавливаются пациентам с небольшой излишней массой тела, транзиторным ожирением, либо как первый (подготовительный к операции) этап у пациентов с очень большой излишней массой тела. В среднем внутрижелудочный баллон устанавливается на 6 – 7 месяцев с последующим удалением. В целом, показания для данной манипуляции выносятся индивидуально после консультации специалиста – бариатролога.

Удаление баллона выполняется также под наркозом, стационарно специальными инструментами под эндоскопическим визуальным контролем.

Абдоминопластика передней стенки живота является косметической операцией, подразумевающей удаление свободной или провисающей кожи живота, что обычно происходит после значительной потери веса или после многократных родов. Абдоминопластика не является операцией по уменьшению веса. Напротив, данная операция выполняется после того, как пациенту удалось значимо снизить свой вес. Стоит сказать, пациенткам, планирующим беременности и роды, абдоминопластика противопоказана.

Продольная резекция желудка — самая молодая операция в бариатрической хирургии, суть которой заключается в уменьшении желудка. На настоящий момент большинством специалистов данная операция признана «золотым стандартом» при хирургическом лечении ожирения. После операции желудок приобретает форму в виде трубки, также её называют «Рукавная резекция желудка» из-за сшивания краев желудка после продольного удаления большей его части, тем самым вместительность желудка уменьшается в 5 раз! При операции по уменьшению желудка удаляется та часть, в которой вырабатывается гормон голода «грелин». За счет уменьшения гормона голода у человека пропадает аппетит.

Операция по уменьшению желудка выполняется без разрезов, лапароскопически, то есть через небольшие проколы, что дает возможность сократить пребывания в больнице до 3-4 дней. Как правило, после операции человек не испытывает выраженной боли и на следующий день может вставать и активно двигаться.

На время обследования перед операцией возможно проживание в пансионате ОКБ. Из минусов можно отметить, что на настоящий момент бариатрическая помощь – платная, сообщает пресс-служба ОКБ Ханты-Мансийска.

Уточнить стоимость операции (манипуляции), особенности пребывания в стационаре, формы оплаты можно уточнить в отделе платных услуг ОКБ по тел: 304-405