В Югре за один день 7 человек обратились за помощью в больницу из-за отравления курительными смесями
Опубликовано: 13 марта 2017, 13:36 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прокуратура организовала проверку по факту отравления жителей Сургута курительными смесями. Основанием для проведения проверки стала информация об обращении 11 марта за медицинской помощью на территории г. Сургута 7 человек. Все они употребляли курительные смеси.
Выяснение всех обстоятельств произошедшего «лежит на плечах» прокуратуру, также ведомству предстоит дать оценку законности и эффективности деятельности полиции по противодействию незаконному обороту наркотиков.
Кроме того, органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ, а именно, незаконный сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Рубрики: Общество, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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