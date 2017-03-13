В Югре за один день 7 человек обратились за помощью в больницу из-за отравления курительными смесями

Прокуратура организовала проверку по факту отравления жителей Сургута курительными смесями. Основанием для проведения проверки стала информация об обращении 11 марта за медицинской помощью на территории г. Сургута 7 человек. Все они употребляли курительные смеси.

Выяснение всех обстоятельств произошедшего «лежит на плечах» прокуратуру, также ведомству предстоит дать оценку законности и эффективности деятельности полиции по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Кроме того, органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ, а именно, незаконный сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.