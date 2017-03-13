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В Югре за один день 7 человек обратились за помощью в больницу из-за отравления курительными смесями

Опубликовано: 13 марта 2017, 13:36 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Прокуратура организовала проверку по факту отравления жителей Сургута курительными смесями. Основанием для проведения проверки стала информация об обращении 11 марта за медицинской помощью на территории г. Сургута 7 человек. Все они употребляли курительные смеси.

Выяснение всех обстоятельств произошедшего «лежит на плечах» прокуратуру, также ведомству предстоит дать оценку законности и эффективности деятельности полиции по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Кроме того, органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ, а именно, незаконный сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Не курю:
    13 марта 2017 в 14:09

    Это говорит о том , что не всех хохлов-наркоторговцев пересажали. Подрывать экономику Сибири и России в целом,их теперь первостепенная задача.

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