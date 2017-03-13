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В Югре в автоаварии погибли 3 человека

Опубликовано: 13 марта 2017, 10:34 | Служба новостей "ЮграPRO"

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За прошедшие дни 10, 11 и 12 марта в ХМАО зарегистрировано 10 ДТП, в которых 3 человека погибли, 13 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 – несовершеннолетний.

10 марта в Сургутском районе около 05:40, на 45 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск», водитель «Тойота Ландкрузер», при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем «Скания», а затем с движущимся в попутном направлении транспортным средством «КИРОВЕЦ К-708». В результате аварии погибли водитель «Тойоты» и два его пассажира, ранения получили водитель «Скании» и пассажир «Тойоты». Пострадавшие госпитализированы в больницу города Сургут.

В этот же день в Нижневартовске водитель автомобиля «Ссанг Енг» столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21093», который двигался по улице 60 лет Октября в сторону улицы 2П-2. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель «ВАЗа» и его пассажиры 23 и 32 лет, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре.

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Рубрики: Происшествия. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. НОВОСТИ:
    13 марта 2017 в 11:00

    Да, новости из ХМАО не радуют

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