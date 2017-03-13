6 000 человек в Югре могут остаться без работы?!

В редакцию «ЮграPRO» обратились несколько югорчан с одной проблемой. Люди, работающие в медицинских учреждениях Ханты-Мансийска, бьют тревогу. Все дело в том, что в больницах происходят метаморфозы: идет массовое сокращение младшего медицинского персонала.

«У нас сокращают штат сотрудников. Санитарок, медицинских сестер, а «контора» сидит на месте и по ушам главному врачу ездит. А нам сказали — не нравится, путь свободен! Заработную плату сняли. Страховые не платятся! Вредности и той у медперсонала нету. У нас, санитарок, аллергия на дезрастворы. Покупают самые что называется все подряд, а требуют, чтобы было все чисто! Ванное отделение называется… Ванны все желтые от минералки. Пациенты жалуются, а чем отмыть? Не дают ничего!», письмо с таким содержанием пришло на электронную почту информагентства.

Подобные жалобы на сокращения младшего медицинского персонала приходится слышать все чаще. Похоже, что руководство не может человеческим языком разъяснить почему. Попросту говоря, санитарок переводят в уборщицы. Такие перемены связаны в том числе и с экономией, ведь доход уборщиц в разы меньше, чем у санитарок.

«Слышала, это делается потому, что требуется сократить санитарок. Сейчас по округу 8000 санитарок, а нужно чтобы стало 2000», — сообщил корреспонденту «ЮграPRO» инсайдер.

Согласитесь, 6000 человек потеряют работу — это внушительно. Что же способствует тому, чтобы люди не взбунтовались, ведь повод у них есть серьезный. Корреспонденты редакции «ЮграPRO» обратились за разъяснением в Департамент здравоохранения ХМАО-Югры.

В ответе на запрос Депздрав Югры сообщает, что «Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 января 2016 года №2н «Об утверждении профессионального стандарта «младший медицинский персонал» утверждены профессиональные стандарты должности санитарка, которые предусматривают требования к образованию и уровню профессиональной подготовки. В этой связи Департаментом здравоохранения ХМАО рекомендовано всем медицинским организациям автономного округа привести штатное расписание в соответствие с вышеуказанными требованиями. Кроме того, медицинские организации округа в настоящее время осуществляют внутреннюю ревизию на предмет соответствия замещаемой должности фактически исполняемым должностным обязанностям, определенным должностной инструкцией».

Также в ответе на запрос говориться о тех злополучных требованиях, которые теперь будут предъявлять к человеку, который пожелал занять должность «Санитар».

На должность санитара может претендовать гражданин Российской Федерации, имеющий среднее общее образование и профессиональное обучение по должности «Санитар» в соответствии с требованиями Приказа №2н. Так что тем, кто подходит под эти требования волноваться нет причин, а люди без соответствующих документов просто-напросто останутся без работы. Возможно, таким образом поднимают уровень жизни югорчан?! Довольно странный способ.

А оказалось все просто – придумали в России стандарты, ориентированные на людей, которые идут работать в эту нелегкую профессию. Стоит сказать, не от хорошей жизни идут. Мало у кого из них есть образование, а тем более «корочки». Теперь и сократить проще простого, а не хотите уходить с родной больницы, тогда добро пожаловать в уборщицы с маленькой зарплатой.

И ведь не только в доходе дело, но еще и в прекращении медицинского стажа, теперь досрочно на пенсию не выйдешь!

Известно, что «рыба ищет где глубже, а человек – где лучше». Люди, получившие образование, скорее всего, не пойдут выносить судно из-под больных и мыть утки. Кто же теперь будет это делать? Уборщицы? Но ведь это не входит в их обязанности.

Многие, кто услышал не полную информацию о заветной корочке захотели пойти учиться, дабы не потерять работу, но и тут встретились с серьезной преградой.

«Открылись новые обстоятельства, оказывается, что я не могу идти учиться на сертификат, чтоб стать санитаркой, так как не имею образования. А еще возмущает, что не везде так как у нас. Знакомая работает в ОКБ санитаркой и при этом у нее 9 классов образования и никакой корочки нет. Это ведь не правильно в одной больнице так, а у нас по-другому», — сетует сотрудница медицинского учреждения Ханты-Мансийска, которую в скором времени сократят.

Действительно, не справедливо и не понятно почему в одном учреждении так строго взялись за исполнение требований приказа, а в ОКБ, похоже, и внимания не обратили на «бумажку» из Депздрава.

Кстати, среди младшего персонала ходят слухи, что со следующего года санитарок не будет вообще. Однако, Депздрав Югры данную информацию опровергает, - «Должность санитара предусмотрена приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 года №1183н «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» и не может быть упразднена в силу специфики деятельности медицинских организаций».

Напоследок для законотворцев

Жизнь-непредсказуема, она не всегда и не у всех складывается по сценарию доброй сказки. Люди, в силу разных жизненных обстоятельств, могут не иметь даже среднего образования, но несмотря на это они трудятся и выполняют свои обязанности добросовестно, а их – на улицу, без средств к существованию… Это по меньшей мере негуманно и неправильно.