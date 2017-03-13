В поселке Сентябрьский Югры «АВТОБАН» заселил очередную новостройку

10 марта, в поселке Нефтеюганского района Сентябрьском состоялось торжественное вручение ключей жильцам нового 42-квартирного дома, возведенного компанией «АВТОБАН». По прогнозам экспертов введение в эксплуатацию этого дома позволит практически полностью ликвидировать непригодный жилищный фонд в поселке. Для 100%-ого обеспечения всех жителей качественным жильем Сентябрьскому необходима еще одна новостройка на 36 квартир.

Поселок Сентябрьский – лидер Югры по строительству жилья из расчета количества новых квартир на число проживающих в муниципальном образовании. Такой прогресс был достигнут благодаря компании «АВТОБАН», выступившей в роли инвестора и застройщика на территории поселка. Генеральный директор компании «АВТОБАН», депутат Думы ХМАО-Югры Алексей Андреев признает – строительные проекты на территории малых поселков Югры, типичным примером, которого является Сентябрьский, – больше социальные, нежели бизнес – проекты. Как окружной парламентарий Алексей Андреев с первых дней принял решение выступать инвестором по строительству нового жилья на территориях, где не развит жилищный рынок и которые инвесторы обходят стороной, но где жилья катастрофически не хватает.

«Ежегодно ко мне обращаются за помощью по две тысячи граждан, и каждый седьмой запрос – на решение жилищной проблемы. Семьи, не имея возможности приобрести квартиры на свободном рынке, десятилетиями ютятся в общежитиях, коммуналках, балках… При этом в малых городах Югры жилье почти не строится, и администрациям, которые ответственны за выполнение жилищных программ, просто некуда переселять горожан. Как депутат Думы округа и как глава строительной компании я с самого начала взял на себя часть ответственности за решение жилищной проблемы в городах и поселках своего избирательного округа. Для меня это означало: добиваться выделения из окружного бюджета большего финансирования на выкуп жилья по соцпрограммам и одновременно строить жилье собственными силами», - говорит генеральный директор АО «ДСК «АВТОБАН», депутат Думы ХМАО-Югры Алексей Андреев.

Дом на 42 квартиры, ключи от которого были вручены жильцам в пятницу, стал уже третьим по счету многоквартирным домом «АВТОБАНа», построенным Ханты-Мансийским филиалом компании в Сентябрьском. В первую очередь новостройка предназначена для расселения аварийного, балочного фонда, под социальные нужды и потребности поселка. Проектирование дома велось исходя из реальных потребностей жителей Сентябрьского – компанией «АВТОБАН» заранее было проведено социальное исследование, по результатам которого было определено, что у жителей есть необходимость в основном в 2-ух комнатных квартирах.

Разделить радость с односельчанами и глава поселка Андрей Светлаков: «Дорогие жители! Мы с вами, наверное, будем первым поселком в ХМАО, который полностью уйдет от аварийного жилья. Я рад за вас, что вы получаете прекрасный дом с замечательной отделкой, от компании «АВТОБАН», с которой мы работаем уже пять лет и построили три дома. Всего вам хорошего! Будете беречь, будете сохранять – значит дом будет таким же прекрасным долгие годы».

Все квартиры новостройки – с чистовой отделкой, уже с сегодняшнего дня новоселам можно в них переезжать. Самое главное отличие 42-квартирного дома в сравнении с 24-квартирными предшественниками – наличие безопасной детской площадки. «Я пока что живу в 25 доме, но мне нравится, что я перееду сюда. Там у меня не было своей комнаты, а теперь есть. Я хотела бы сказать спасибо за эту квартиру всем, мы ее очень ждали. Мне очень нравится моя спальная комната, кухня. В моей комнате будет отдельная кровать, письменный стол, где я буду делать уроки. Рядом со столом – шкаф, еще будет стол с компьютером. Я очень долго представляла, какой будет моя комната», — поделилась 9-летняя новоселка Лера Гайдулова.

В общей сложности, начиная с 2012 года компанией «АВТОБАН», находящейся под руководством депутата Думы ХМАО-Югры Алексея Андреева было возведено 5250 кв. м социального жилья в поселке Сентябрьский.