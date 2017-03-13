В ХМАО экскаватор утонул в болоте вместе с водителем

С началом весны многие люди забывают вспомнить о безопасности на водоемах и результатом такой беспечности становятся не только происшествия с благополучным финалом.

11 марта спасатели проводили работы в районе Чупальского месторождения (Нефтеюганский район). На болотистой местности затонул экскаватор вместе с водителем. Мужчине выжить не удалось, группа спасателей извлекла тело, которое затем было передано сотрудникам полиции.

Кроме того, в этот же день еще один мужчина провалился под лед в Октябрьском районе.При катании на снегоходе по реке Нягань-Юган (район ГРЭС) треснул лед и человек оказался в холодной воде. С помощью специального оборудования (альпснаряжения, веревки, спасжилета), спасатели вытянули мужчину на берег. Гражданин от медицинской помощи отказался, сообщает пресс-служба Центроспас-Югории.