В ХМАО экскаватор утонул в болоте вместе с водителем
Опубликовано: 13 марта 2017, 11:56 | Служба новостей "ЮграPRO"
С началом весны многие люди забывают вспомнить о безопасности на водоемах и результатом такой беспечности становятся не только происшествия с благополучным финалом.
11 марта спасатели проводили работы в районе Чупальского месторождения (Нефтеюганский район). На болотистой местности затонул экскаватор вместе с водителем. Мужчине выжить не удалось, группа спасателей извлекла тело, которое затем было передано сотрудникам полиции.
Кроме того, в этот же день еще один мужчина провалился под лед в Октябрьском районе.При катании на снегоходе по реке Нягань-Юган (район ГРЭС) треснул лед и человек оказался в холодной воде. С помощью специального оборудования (альпснаряжения, веревки, спасжилета), спасатели вытянули мужчину на берег. Гражданин от медицинской помощи отказался, сообщает пресс-служба Центроспас-Югории.
Рубрики: Нефтеюганский район, Октябрьский район, Происшествия. Метки: «Центроспас-Югория», новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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