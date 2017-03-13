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В год экологии Югра лишится лесного фонда ради нового завода и дорог

Опубликовано: 13 марта 2017, 16:07 | Служба новостей "ЮграPRO"

леса

На заседании правительства ХМАО, прошедшего под председательством губернатора, согласован перевод семи участков земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики и транспорта.

По словам Натальи Комаровой, часть земельных участков будет использовано под строительство новых дорог, другая – под инвестиционные проекты, в том числе крупные: «В частности, запланирован перевод земельного участка площадью свыше 26 гектаров под реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству нового комплекса по переработке газового конденсата в Сургутском районе».

Если говорить про дороги, то на участках будут построены: автомобильная трасса в Березовском районе п. Саранпауль — п. Неройка — п. Пуйва — п. Хальмер-Ю, в Ханты-Мансийском районе подъезд к деревне Добрино от автомобильной дороги Ханты-Мансийск — пос. Горноправдинск, дороги «г.Нягань — п.Уньюган» в Октябрьском районе ХМАО. Еще несколько участков отдадут под строительство объектов дорожного сервиса.

«Нужно отметить, что наш округ является передовиком в стране по переводу земельных участков из лесного фонда. Этому есть причины. У нас больше всего лесного фонда: 92%. Плюс у нас идет интенсивное развитие промышленности», — подчеркнул Евгений Платонов, директор департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры.

Стоит отметить, что в Югре под земли промышленности осваиваются участки не только лесного фонда, но и земли природных парков, читайте в материалах «ЮграPRO» «Жемчужина Югры озеро «Нумто» рискует стать «свалкой» Сургутнефтегаза».

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Рубрики: Общество, Политика, ТЭК, Экология. Метки: , , , , .


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