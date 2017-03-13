Сквозь пробки на скорости 60 Мбит/сек

Жители Нижневартовска на собственном примере убедились, что в пробках можно стоять быстрее. «МегаФон» разогнал мобильный интернет для северян до 60 Мбит/с, а местами и до 100 Мбит/с, даже в часы пик. Благодаря высоким скоростям за последние полгода интернет-трафик в городе вырос на 120% и уже составляет 27 Тб в день. Это сравнимо со скачиванием 560 млн фото в час уроженки Нижневартовска, Мисс Мира-2007 Ксении Сухиновой.

Нижневартовск – второй город в Югре по количеству базовых станций «четвертого поколения». Высокие скорости и широту покрытия обеспечивают порядка 50 станций формата LTE. Увеличить скорость мобильного интернета в пять раз позволил ряд технических решений. В частности, благодаря монтажу 20 км дополнительной волоконно-оптической линии, в городе был расширен транспортный канал передачи данных, проведена модернизация части базовых станций.

«Потребность в высокоскоростном интернете в любое время суток растет с каждым днем. Еще год назад наши абоненты были рады максимальной скорости в 15 Мбит/с. Но сегодня, когда речь идет об использовании более тяжелого контента, нужны другие условия. Благодаря техническим решениям в Нижневартовске даже в часы пиковых нагрузок можно не только оперативно посмотреть электронную почту, соцсети, но и скачать фильм отличного качества всего за несколько минут», – говорит руководитель подразделения «МегаФона» в Нижневартовске Денис Копысов.

Сегодня сетью LTE пользуются более 65 000 абонентов «МегаФона» в Югре, и их количество растет с каждым днем. Например, с начала года в салонах оператора почти 1 000 жителей Нижневартовска стали обладателями устройств с поддержкой 4G и открыли для себя сеть «четвертого поколения».

Настроиться на быстрый интернет и качественные услуги пользователи могут самостоятельно. Узнать, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно с помощью запроса *507#. При необходимости ее можно бесплатно заменить в любом офисе оператора. Для более надежного интернета также рекомендуется установить антивирус, обновить программное обеспечение гаджета и, если мобильному устройству более двух лет, приобрести более современный смартфон.

«МегаФон» на Урале – предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 200 000 абонентов.