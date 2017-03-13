Росприроднадзор по ХМАО проверит спецкомиссия из Москвы

В управлении Росприроднадзора по ХМАО началась комплексная проверка. Специальная комиссия из Москвы уже прибыла в Югру.

В планах аудиторов, проинспектировать все сферы деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО, исполнение полномочий ведомства, а также штатное расписание, делопроизводство и работу с обращениями граждан.

По неофициальной информации некоторых СМИ, визит аудиторов может быть связан с возможными коррупционными схемами, в участии в которых обвиняют руководство югорского Росприроднадзора.

Стоит отметить, что с 2013 года руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Югре назначен Мишенин Роман Игоревич (1979 г.р.), прибывший в регион из Сахалина. С его назначением в структуре наблюдались массовые увольнения служащих «по собственному желанию».