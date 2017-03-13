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 Росприроднадзор по ХМАО проверит спецкомиссия из Москвы

Опубликовано: 13 марта 2017, 14:32 | Служба новостей "ЮграPRO"

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В управлении Росприроднадзора по ХМАО началась комплексная проверка. Специальная комиссия из Москвы уже прибыла в Югру.

В планах аудиторов, проинспектировать все сферы деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО, исполнение полномочий ведомства, а также штатное расписание, делопроизводство и работу с обращениями граждан.

По неофициальной информации некоторых СМИ, визит аудиторов может быть связан с возможными коррупционными схемами, в участии в которых обвиняют руководство югорского Росприроднадзора.

Стоит отметить, что с 2013 года руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Югре назначен Мишенин Роман Игоревич (1979 г.р.), прибывший в регион из Сахалина. С его назначением в структуре наблюдались массовые увольнения служащих «по собственному желанию».

Рубрики: Общество, Политика, ТЭК. Метки: , , , , .


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