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На автодороге в Югре горел автомобиль

Опубликовано: 13 марта 2017, 9:28 | Служба новостей "ЮграPRO"

пожар

Сегодня, ночью, на 23 км автодороги Нижневартовск – Радужный горел автомобиль.

В 23:51 (мест) 12.03.2017 г. поступило сообщение о загорании автомобиля. Пожар локализован в 00:01 (мест). Пожар ликвидирован в 00:03(мест). К тушению пожара привлекались от «Центроспас-Югория» 1 единица  техники, 4 человека личного состава, сообщает пресс-служба ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре».

Рубрики: Нижневартовский район, Общество, Происшествия. Метки: , , , .


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