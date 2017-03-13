Двое граждан Украины осуждены в ХМАО за продажу наркотиков

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух граждан Украины. Они признаны виновными в совершении преступления по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Суд установил, что подсудимые с целью распространения синтетических наркотиков в составе группы лиц по предварительному сговору хранили более 400 грамм «губительного зелья».

Часть незаконного товара носили при себе в карманах одежды, какая-то часть оставалась по месту проживания наркодельцов, а оставшаяся часть уже была спрятана в «тайниках-закладках».

Стоит сказать, все наркотики сбыть не удалось, так как «продавцы» были задержаны сотрудниками полиции.

Суд признал наркосбытчиков виновными и назначил наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы каждому. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.