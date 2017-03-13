8-й этап Кубка мира по биатлону завершился для сборной России полным провалом
Опубликовано: 13 марта 2017, 11:00 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Контиолахти завершился восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017 полным провалом для российских биатлонистов.
Биатлонисты сборной России не смогли попасть на пьедестал почета на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. В первый раз такое случилось на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Напомним, что накануне, восьмой этап КМ завершился смешанной эстафетой, где россияне смогли занять только 4-е место. В гонке приняли участие Татьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.
Впереди 9-й, заключительный этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Холменколлене с 17 по 19 марта.
Мужская сборная Германии остается лидером Кубка наций после смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти, россияне идут на 3-м месте.
Кубок мира. Кубок наций. Мужчины (после 21 гонок из 22)
1. Германия – 7074
2. Франция – 7005
3. Россия – 6799
4. Норвегия – 6762
5. Австрия – 6523
6. Украина – 5951
7. Чехия – 5846
8. Италия – 5231
9. Швейцария – 5071
10. США – 5062
11. Болгария – 4808
12. Швеция – 4600
Женская сборная Германии продолжает лидировать в зачете Кубка наций.
Кубок мира. Кубок наций. Женщины (после 21 гонок из 22)
1. Германия – 7603
2. Франция – 7220
3. Украина – 6291
4. Чехия – 6155
5. Италия – 6096
6. Норвегия – 5882
7. Россия – 5797
8. Швеция – 5717
9. Беларусь – 5381
10. Казахстан – 4947
11. Швейцария – 4794
12. Польша – 4790