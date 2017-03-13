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8-й этап Кубка мира по биатлону завершился для сборной России полным провалом

Опубликовано: 13 марта 2017, 11:00 | Служба новостей "ЮграPRO"

биатлон

В Контиолахти завершился восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017  полным провалом для российских биатлонистов.

Биатлонисты сборной России не смогли попасть на пьедестал почета на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. В первый раз такое случилось на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Напомним, что накануне, восьмой этап КМ завершился смешанной эстафетой, где россияне смогли занять только 4-е место. В гонке приняли участие Татьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.

Впереди 9-й, заключительный этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Холменколлене с 17 по 19 марта.

Мужская сборная Германии остается лидером Кубка наций после смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти, россияне идут на 3-м месте.

Кубок мира. Кубок наций. Мужчины (после 21 гонок из 22)

1. Германия – 7074

2. Франция – 7005

3. Россия – 6799

4. Норвегия – 6762

5. Австрия – 6523

6. Украина – 5951

7. Чехия – 5846

8. Италия – 5231

9. Швейцария – 5071

10. США – 5062

11. Болгария – 4808

12. Швеция – 4600

Женская сборная Германии продолжает лидировать в зачете Кубка наций.

Кубок мира. Кубок наций. Женщины (после 21 гонок из 22)

1. Германия – 7603

2. Франция – 7220

3. Украина – 6291

4. Чехия – 6155

5. Италия – 6096

6. Норвегия – 5882

7. Россия – 5797

8. Швеция – 5717

9. Беларусь – 5381

10. Казахстан – 4947

11. Швейцария – 4794

12. Польша – 4790

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир. Метки: , , , , , , , , , .


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