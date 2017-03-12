В Югре на потребительский рынок не допустили 41 партию некачественной рыбной продукции общим объемом 243,8 кг

Югорчане не прочь полакомиться рыбкой, еще бы, ведь Сибирские реки изобилуют разнообразием. В округе функционирует 16 предприятий, занятых переработкой и консервированием рыбы и морепродуктов и около 3500 предприятий торговли, занимающихся реализацией рыбы и морепродуктов. Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре осуществляет постоянный контроль за оборотом подобного товара на территории региона.

В 2016 году проверено 258 субъектов занимающихся реализацией продуктов питания в том числе рыбы и морепродуктов, в 62% из них выявлены нарушения обязательных требований: нарушение температурного режима хранения продуктов и рыбной продукции, реализация рыбы с истекшим сроком годности и другие.

На базе «Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» в 2016 году по санитарно-химическим показателям исследовано 120 проб продукции, из них не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям не установлено. По физико-химическим показателям исследовано 184 проб, из них не соответствуют установленным требованиям 9 (или 4,9%) проб рыбопродуктов. По паразитологическим показателям исследовано 906 проб рыбы, из них не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям 14 (1,5%). По микробиологическим показателям исследовано 600 проб рыбопродуктов, из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 36 (6,0%) проб.

В большинстве случаев исследований рыбной продукции по физико-химическим показателям несоответствие установлено по показателю «массовая доля глазури».

За истекший период 2016 года выдано 30 предписаний об устранении выявленных нарушений, вынесено 15 постановлений о назначении административного наказания в виде административных штрафов, на общую сумму более 50 тыс. рублей.

И в результате на потребительский рынок не попала 41 партии некачественной рыбной продукции общим объемом 243,8 кг, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Югре.

Чтобы избежать покупки некачественной рыбы нужно помнить несколько простых правил:

-при приобретении продукции из водных биологических ресурсов в глазури в первую очередь следует обращать внимание на маркировку потребительской тары, которая должна содержать информацию о массе нетто без массы глазури и внешний вид продукта, который не должен иметь признаки повторной заморозки.

- в случае сомнений в качестве продукции требуйте документы, подтверждающие качество и безопасность.

- не покупайте продукцию из водных биологических ресурсов у случайных продавцов.