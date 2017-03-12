В ХМАО снизилось количество ДТП

В правительстве автономного округа состоялось заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

В начале заседания глава региона подвела итоги работы 2016 года, сообщает Департамент общественных и внешних связей Югры.

«Если анализировать цифры, то динамика – положительная. По итогам прошлого года в Югре на 16 тысяч сократилось число ДТП по сравнению с 2015 годом», — отметила губернатор Югры.

Наталья Комарова также добавила, что количество погибших в происшествиях на дорогах Югры снизилось на 16, 4 %, а число аварий с участием пьяных водителей — на 3 %.

«Эти процессы отчасти обусловлены решениями, принятыми нашей комиссией, о профилактике «пьяного» вождения, установке тросовых ограждений и систем искусственного освещения на наиболее аварийных и опасных участках трасс, применении экспериментальных материалов при проведении дорожных работ, нанесении дорожной разметки, приведении дорог в нормативное состояние», — подчеркнула губернатор Югры.

По словам начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел РФ по автономному округу Максима Галушкова, на дорогах региона активно применяются новые технологии: «Система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения насчитывает 230 стационарных комплексов. С их помощью за год выявлено более 167 тысяч административных правонарушений, наложено административных штрафов на сумму более 94 миллионов рублей».

Наталья Комарова в свою очередь отметила, что собранная с помощью современных средств контроля информация может не только зафиксировать нарушения, но и помочь водителям на трассе.

«На многих участках дороги вместе с системами видеонаблюдения устанавливаются метеорологические комплексы. По возможности, данные с таких систем необходимо выводить в режиме реального времени в Интернет. Так, чтобы планируя свой маршрут, водитель был предупрежден о потенциальных опасностях, мог изменить или на время отложить свою поездку. Главное, чтобы эти данные подавались в удобной форме, возможно, в кооперации с уже популярными дорожными приложениями, прежде всего, для мобильных устройств», — прокомментировала глава региона.