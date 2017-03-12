Воскресенье, 12 марта 2017 18+

Комментарии:

В ХМАО снизилось количество ДТП

Опубликовано: 12 марта 2017, 17:23 | Служба новостей "ЮграPRO"

d3_9975

В правительстве автономного округа состоялось заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

В начале заседания глава региона подвела итоги работы 2016 года, сообщает Департамент общественных и внешних связей Югры.

«Если анализировать цифры, то динамика – положительная. По итогам прошлого года в Югре на 16 тысяч сократилось число ДТП по сравнению с 2015 годом», — отметила губернатор Югры.

Наталья Комарова также добавила, что количество погибших в происшествиях на дорогах Югры снизилось на 16, 4 %, а число аварий с участием пьяных водителей — на 3 %.

«Эти процессы отчасти обусловлены решениями, принятыми нашей комиссией, о профилактике «пьяного» вождения, установке тросовых ограждений и систем искусственного освещения на наиболее аварийных и опасных участках трасс, применении экспериментальных материалов при проведении дорожных работ, нанесении дорожной разметки, приведении дорог в нормативное состояние», — подчеркнула губернатор Югры.

По словам начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел РФ по автономному округу Максима Галушкова, на дорогах региона активно применяются новые технологии: «Система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения насчитывает 230 стационарных комплексов. С их помощью за год выявлено более 167 тысяч административных правонарушений, наложено административных штрафов на сумму более 94 миллионов рублей».

Наталья Комарова в свою очередь отметила, что собранная с помощью современных средств контроля информация может не только зафиксировать нарушения, но и помочь водителям на трассе.

«На многих участках дороги вместе с системами видеонаблюдения устанавливаются метеорологические комплексы. По возможности, данные с таких систем необходимо выводить в режиме реального времени в Интернет. Так, чтобы планируя свой маршрут, водитель был предупрежден о потенциальных опасностях, мог изменить или на время отложить свою поездку. Главное, чтобы эти данные подавались в удобной форме, возможно, в кооперации с уже популярными дорожными приложениями, прежде всего, для мобильных устройств», — прокомментировала глава региона.

Рубрики: Происшествия. Метки: , , .


Рейтинг новости:

42
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Похожие:

В Югре на потребительский рынок не допустили 41 партию некачественной рыбной продукции общим объемом 243,8 кг

Опубликовано 12 марта 2017, 17:06

Югорчане не прочь полакомиться рыбкой, еще бы, ведь Сибирские реки изобилуют разнообразием. В округе функционирует 16 предприятий, занятых переработкой и консервированием рыбы и морепродуктов и около 3500 предприятий торговли, занимающихся реализацией рыбы и морепродуктов. Управление Роспотребнадзора ... Читать полностью >>

Ночью в ХМАО горел жилой дом

Опубликовано 12 марта 2017, 11:51

Пожар в городе Советский произошел сегодня ночью на улице Новая. Сообщение о ЧП в дежурную часть поступило в 02:19. Спасатели постарались и уже в 02:28 ликвидировали возгорание в жилом доме. Стоит сказать, в тушении участвовали 2 ... Читать полностью >>

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартовала в Югре

Опубликовано 12 марта 2017, 11:04

С 13 по 24 марта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях привлечения граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков пройдет первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Согласно статистическим данным, в ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO