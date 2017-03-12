Ночью в ХМАО горел жилой дом
Опубликовано: 12 марта 2017, 11:51 | Служба новостей "ЮграPRO"
Пожар в городе Советский произошел сегодня ночью на улице Новая.
Сообщение о ЧП в дежурную часть поступило в 02:19. Спасатели постарались и уже в 02:28 ликвидировали возгорание в жилом доме. Стоит сказать, в тушении участвовали 2 пожарные машины и 5 сотрудников МЧС, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Югре.
Рубрики: Происшествия, Советский район. Метки: ХМАО, Югра.
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