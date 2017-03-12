Ночью в ХМАО горел жилой дом

Пожар в городе Советский произошел сегодня ночью на улице Новая.

Сообщение о ЧП в дежурную часть поступило в 02:19. Спасатели постарались и уже в 02:28 ликвидировали возгорание в жилом доме. Стоит сказать, в тушении участвовали 2 пожарные машины и 5 сотрудников МЧС, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Югре.