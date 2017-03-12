Акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартовала в Югре

С 13 по 24 марта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях привлечения граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков пройдет первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Согласно статистическим данным, в 2016 году на территории региона зарегистрировано более 6 тысяч наркозависимых граждан, из них 24 человека скончались из-за употребления наркотиков. Из незаконного оборота было изъято более 120 килограммов наркотических средств, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Уважаемые югорчане! Если вы располагаете информацией о местах хранения, сбыта и потребления наркотических средств, а также о лицах, распространяющих наркотики, сообщите об этом по «телефону доверия» УМВД России по ХМАО – Югре 8 (3467) 398-300 (круглосуточно).

Полицейские призывают граждан не оставаться равнодушными! Каждый житель Югры может принять участие в борьбе с распространением наркотиков в родном округе.