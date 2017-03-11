Вопросы развития шахматного спорта обсудили в Югре

Председатель Комитета окружного парламента по социальной политике Василий Филипенко побывал на открытии чемпионата Ханты-Мансийского района по быстрым шахматам среди детей. Вместе с главой муниципального образования Кириллом Минулиным они обсудили вопросы развития шахматного спорта в населённых пунктах, а также поздравили юных любителей интеллектуального спорта с началом соревнований.

По словам Кирилла Минулина, интерес к таким состязаниям в Ханты-Мансийском районе растёт стремительно. Регулярно проводятся турниры по шахматам, в которых участвует множество детей. Причём, если раньше это направление развивалось только в начальных классах, то теперь подключаются учащиеся среднего и старшего звена. «Сейчас мы пересматриваем подходы в организации этой работы, ориентируясь на желание детей», – отметил он.

Как подчеркнул член Команды Югры Василий Филипенко, в регионе в шахматы с удовольствием играют люди разных возрастов и профессий, в том числе работники силовых ведомств, представители духовенства. Спортивный календарь насыщен детскими соревнованиями.

«Турниры очень разные. В 2016 году мы принимали чемпионат мира среди юниоров, который собрал спортсменов из 120 стран. В июне 2017 года в Ханты-Мансийске пройдёт командный чемпионат мира, где 10 мужских и 10 женских команд поспорят о том, кто сильнее», – рассказал парламентарий.

Отметим, за победу в чемпионате Ханты-Мансийского района по быстрым шахматам боролись 45 ребят в возрасте от 10 до 17 лет из Кедрового, Белогорья, Горноправдинска, Луговского, Селиярово, Шапши и Согома. Организаторами турнира выступили Департамент образования муниципалитета, Федерация шахмат Югры и компания «Газпромнефть-Хантос».

В результате чемпионами района по быстрым шахматам стали спортсмены из посёлка Луговской, сообщает информационно-аналитическое управление Думы Югры.