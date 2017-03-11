В Югре очередной чиновник попал «под уголовку»
Опубликовано: 11 марта 2017, 12:01 | Служба новостей "ЮграPRO"
Возбуждено уголовное дело в отношении начальницы Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района. Няганский следственный комитет подозревает ее превышении должностных полномочий.
По версии следствия, указанное должностное лицо, явно выходя за пределы своих полномочий, в нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, заключила дополнительные соглашения к муниципальному контракту об изменении порядка оплаты работ, незаконно перечислив строительной организации денежные авансы в размере 42,1 миллиона рублей, причинив администрации Октябрьского района ущерб на указанную сумму.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СКР по ХМАО.
Рубрики: Октябрьский район. Метки: ХМАО, Югра.
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