В Югре очередной чиновник попал «под уголовку»

Возбуждено уголовное дело в отношении начальницы Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района. Няганский следственный комитет подозревает ее превышении должностных полномочий.

По версии следствия, указанное должностное лицо, явно выходя за пределы своих полномочий, в нарушение ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, заключила дополнительные соглашения к муниципальному контракту об изменении порядка оплаты работ, незаконно перечислив строительной организации денежные авансы в размере 42,1 миллиона рублей, причинив администрации Октябрьского района ущерб на указанную сумму.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СКР по ХМАО.