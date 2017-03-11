В ХМАО молодая и беспардонная подружка украла у 42-летнего знакомого 190 тыс. рублей

Полицейские Сургута раскрыли кражу денег банковской карты.

В дежурную часть Сургута с заявлением о краже банковской карты обратился мужчина. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что потерпевший пригласил к себе в гости знакомую. Отмечая встречу, девушка воспользовалась алкогольным опьянением хозяина квартиры и похитила банковскую карту, с которой обналичила более 190 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать 21-летнюю злоумышленницу. Она рассказала, что вместе с потерпевшим она ходила в магазин, где запомнила пин-код карты, после чего и решилась на кражу.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Теперь девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.