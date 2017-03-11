Полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП в ХМАО

Напомним, вечером 3 марта в Нижневартовском районе неизвестный водитель, двигаясь по автодороге «Сургут-Нижневартовск», приблизившись к 181 километру, сбил человека, переходившего проезжую часть. Совершив ДТП, водитель скрылся с места происшествия. Пешеход, 28-летний мужчина, от полученных трамв скончался на месте.

Полиция обращается к югорчанам, в случае если вы располагаете какой-либо информацией о данном происшествии, просьба сообщить по телефонам: дежурной части ГИБДД МО МВД России «Нижневартовский» (3466) 283-901, 495-865; дежурной части МО МВД России «Нижневартовский» (3466) 447- 403, 447-404, 495-635.