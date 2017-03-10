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В Югре планируются массовые самоубийства подростков?! Родители в ужасе собираются не отпускать от себя детей

Опубликовано: 10 марта 2017, 10:27 | Служба новостей "ЮграPRO"

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Родители юных югорчан в панике, прошел слух, что в ближайшие выходные резонансная группа смерти планирует провести акцию с массовыми самоубийствами (5000 человек).

«Уважаемые родители, сегодня в школу пришло письмо из полиции. Приказано довести до сведения всех родителей, что в это воскресенье группа КИТ планирует провести акцию с массовыми самоубийствами (5000 человек). Рекомендую в это воскресенье не отпускать от себя ребенка НИКУДА, даже в соседний подъезд, магазин, к другу и т. д. позвонили из милиции и сказали предупредить родителей о том, чтобы в субботу и в воскресенье дети были под их присмотром. Колосов К.А сказал, чтобы об этом предупредили всех родителей, так что будем бдить!»

Хочется сразу успокоить общественность, такого рода письма полиция ХМАО не рассылала, это чьи-то не очень добрые шутки.

«Это не из полиции посылают, это очередной вброс»,- рассказала корреспонденту «ЮграPRO» руководитель пресс-службы УМВД России по ХМАО Ольга Абмайкина.

Кроме того, некоторые шутники ссылаются на Департамент образаования.

«Т.-н ‎111 185 0990, если позвонит этот номер, не берите трубку, потому что это та самая игра, которая называется «Синий Кит». Не забудьте отправить близким и родным!!! Прислали из Департамента образования. Уважаемые родители!!! Прочитайте пожалуйста до конца и проверьте все соц. сети ваших детей.»

Однако, этот вброс также не является поводом для беспокойства.

«Я вам официально заявляю, что Департамент образования и молодежной политики округа не рассылал ничего подобного. Это однозначно действия каких-то лиц заинтересованных», — сообщила корреспонденту «ЮграPRO» консультант отдела организационной работы и защиты информации политики Департамента образования и молодежной политики ХМАО Наталья Корольская.

Рубрики: Общество. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. вован:
    10 марта 2017 в 10:39

    очередная утка. проверяйте что печатайте

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  2. анна:
    10 марта 2017 в 11:27

    еще и неграмотные. «планируется самойбийства». тьфу

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