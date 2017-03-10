В 78-й раз отпразднуют День оленевода в Казыме ХМАО (фото)

В национальном селе Казым Белоярского района 11 марта стартует 78-й День оленевода.

В рамках празднования Дня оленевода гостей и участников ждут следующие мероприятия: гонки на оленьих упряжках (5 видов – на рысь, на мах, стоя на нартах, на лыжах за упряжкой, на амдере); гостевание в чуме, дегустация национальной кухни; экскурсионная программа «На зимнем стойбище казымских ханты»; дегустация блюд из национальной печи нянь-кэр; катание на оленях; фотографирование в национальной одежде и соревнования по национальным видам спорта.

«В этом году мы отмечаем День оленевода уже в 78-й раз. Он стал уже традиционным. На праздник к нам приезжают гости не только с сел нашего района, но и с соседних районов, городов. Любят приезжать и иностранные туристы. Организаторами и спонсорами праздника ежегодно выступают администрация района, сельское поселение Казым, Сургутнефтегаз и совхоз «Казымский», в котором насчитывается более 6,5 тысяч оленей. В спортивных баталиях примут участие 10 мужских упряжок, женских 3-4 и детских 3-4 упряжки. 2 упряжки будут защищать честь совхоза, остальные выступают от оленеводов –частников», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» Елена Кабакова, член оргкомитета МАУК «Этнокультурный центр» по проведению Дня оленевода в Казыме.











