Соболю не повезло. Браконьеры ХМАО охотятся даже в заповедниках

В Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи животного ценной породы.

Накануне, сотрудники полиции поймали браконьера, который находясь на особо охраняемой природной территории, при помощи капкана, без специального разрешения на добычу охотничьих ресурсов, убил животное.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Теперь мужчине грозит наказание в виде штрафа до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Стоит сказать, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Отметим, что законодательством РФ за незаконную добычу самки соболя предусмотрено возмещение ущерба в размере 25 тысяч рублей, самца – 15 тысяч рублей; на особо охраняемой территории – 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МО МВД России «Нижневартовский».