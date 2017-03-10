Промышленное освоение Югры угрожает ее культурному наследию

Депутат Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов провел рабочую встречу с руководителем Службы государственной охраны культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Андреем Кондрашёвым.

В ходе встречи участники обсудили вопрос сохранения исторических ландшафтов, связанных с формированием древних средневековых и этнических культур на территории автономного округа.

Начиная с 2012 года, в автономном округе ведется активная работа по формированию системы достопримечательных мест как базы для создания на их территориях историко-культурных заповедников. Достопримечательные места — это вид объектов культурного наследия: культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, объекты археологического наследия, места совершения религиозных обрядов.

«Создание системы достопримечательных мест как эффективного инструмента сохранения культурного наследия является сегодня важнейшей общественной задачей. Для Югры это деятельность актуализируется активным по темпам и масштабным по территории промышленным освоением», – отметил парламентарий.

Напомним, в настоящее время в автономном округе в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации включены 24 достопримечательных места – 15 регионального значения и 9 местного (муниципального) значения. В их составе — 564 объекта археологического наследия и 39 памятников истории (священные места коренных малочисленных народов Севера). На все достопримечательные места нормативными правовыми приказами Госкультохраны Югры утверждены границы и режим использования территорий.

Из 24 достопримечательных мест 17 созданы исключительно для сохранения священных мест коренных малочисленных народов Севера и исторического ландшафта, в котором они находятся и продолжают функционировать.

В 2017 год в Единый государственный реестр объектов культурного наследия планируется включить еще 4 достопримечательных места.

Александр Новьюхов поблагодарил Службу государственной охраны культурного наследия за проделанную работу в части обеспечения сохранности достопримечательных мест, связанных с историей и культурой ханты и манси, однако отметил, что ряд нерешенных вопросов все же остается и требует своего рассмотрения. Так, например, на законодательном уровне до сих пор не определен статус традиционных мест погребения коренных жителей Севера, в эпоху информационных технологий актуальным становится вопрос о целесообразности размещения в открытом доступе данных о священных местах, том числе, их фотографий.

«Много неприятностей доставляют «черные» археологи. В связи с этим, некоторые материалы и данные о священных местах должны быть засекречены и доступны только узкому кругу исследователей. В ближайшее время мы направим в Службу свои предложения по созданию рабочей группы, в которую войдут эксперты из числа коренных жителей, с целью детального изучения информации, готовящейся стать открытой», – озвучил свои озабоченности парламентарий.