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Осторожно! В Югре участились случаи «хождения» фальшивых купюр

Опубликовано: 10 марта 2017, 13:41 | Служба новостей "ЮграPRO"

деньги

В ХМАО при расчетах «наличными» все чаще стали попадаться поддельные денежные знаки. С начала года на территории региона полицией уже изъято 26 фальшивок.

Как правило, купюры изымаются в крупных городах округа, таких как: Сургут и Нижневартовск. Основная часть банкнот – 5000 купюры.

Накануне поддельный билет Банка России, достоинством 1000 рублей, был обнаружен сотрудниками одного из банков города Сургута. Как выяснилось, средства поступили в кассу при осуществлении денежного перевода одним из предпринимателей города. Установлено, что ранее купюра уже изымалась в Югре 15 раз, большая часть – в Сургуте.

Похожий случай произошел в Нижневартовске. Старшим кассиром банка, при пересчете денежных средств, поступивших из магазина, была обнаружена 5000 банкнота с признаками подделки. В 2016 году сотрудниками полиции изъято 12 купюр с аналогичной серией, из них: в Нижневартовске – 9, в Сургуте – 2, в Нефтеюганске – 1.

Все фальшивые банкноты изъяты полицейскими. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фальшивомонетничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Рубрики: Общество, Происшествия, Экономика. Метки: , , , .


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