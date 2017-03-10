На Жириновского готовилось покушение

На Владимира Жириновского, лидера ЛДПР, в 2004 году планировал покушение экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Эти данные стали доступными благодаря признанию бывшего заместителя командующего ВМС страны. Сегодня лидер ЛДПР дал свою оценку этой информации.

Скандально известный бывший президент Грузии в 2004 году отдал приказ потопить судно, следовавшее из Сухуми в Батуми. На борту корабля находились российские политики, среди которых был и Владимир Жириновский, направлявшиеся в Абхазию для решения вопросов, связанных с обеспечением местных жителей гуманитарной помощью. Но грузинские офицеры распоряжение Саакашвили выполнять отказались.

Эти шокирующие факты получили огласку в результате признания бывшего замкомандующего ВМС Грузии Виктора Челидзе, который рассказал о готовящемся преступлении. Сакашвили, по словам офицера, рассчитывал, что убийство 120 россиян, находившихся на борту гражданского российского судна, спровоцирует военный конфликт с Россией.

Владимир Жириновский, комментируя новость, сообщил, что действия экс-президента Грузии подпадают сразу под несколько статей Уголовного Кодекса и что Саакашвили должен быть привлечен к ответственности по всей строгости закона.

«Один из чиновников Грузии, бывший заместитель министра по военно-морским делам при Саакашвили признался, что Саакашвили ему отдавал приказ уничтожить то судно, на котором ехали мы, депутаты Государственной Думы во главе со мной. По ошибке тогда указали еще Лужкова, но его там не было. То есть был отдан прямой приказ потопить судно с мирными отдыхающими. Мы выехали на катере «Акация» из Сочи и поплыли в Сухуми. Тогда Абхазия считалась юридически частью Грузии, и Саакашвили запретил русским туристам появляться там. Приказ отдал. Представляете какой приказ! Я считаю, что юристы должны дать оценку действиям этим, привлечь виновных к уголовной ответственности за приказ потопить судно с депутатами Государственной Думы. Как веревочке не виться – конец все равно будет. Рано или поздно все тайное становится явным. Вот люди уже признались, что тогда получали приказ совершить убийство депутатов Госдумы России», — отметил Владимир Жириновский.

Также отмечается, что в 2004 году Саакашвили, на тот момент президент Грузии, заявил, что будет топить все суда, которые попытаются попасть в Абхазию в обход Грузии. Отдельное распоряжение было дано в отношении Владимира Жириновского и депутатов ЛДПР. Саакашвили тогда угрожал парламентариям из России расстрелом , если их судно появится в абхазской акватории.