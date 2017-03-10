Красиво жить не запретишь! В Югре десятки миллионов бюджетных рублей, вложенных в «Дух огня», оседают в частных карманах

9 марта завершил свою работу 15 Международный фестиваль «Дух огня», организаторами которого выступили Департамент культуры ХМАО, АУ «Югорский КиноПрокат» и Студия Сергея Соловьева «Линия жизни». «Дух огня» 2017 уже не такой масштабный как раньше, он перестал притягивать к себе массы людей и потерял свою актуальность.

Многие зрители говорят, что жалеют о потраченном времени и деньгах, даже несмотря на то, что стоимость билетов была вовсе не велика. Кроме того, детальный анализ правовых и финансовых документов позволяет сделать вывод, что бюджетными средствами ХМАО финансируется тщеславие узкого круга московских гостей, а учреждение культуры «Югорский КиноПрокат» превратился в денежно-плавильный комбинат Сергея Соловьева.

В комментариях к прошлому материалу «ЮграPRO» некоторые читатели отмечали, что на самом деле «международные фильмы в этом году хороши и у фестиваля есть развитие». Чтобы не быть голословными, редакция отправила на просмотр фильма международного конкурса фестиваля своего корреспондента. Оказалось, что кроме отсутствия зрительского интереса к кинопоказам, в организации мероприятия допущены серьезные нарушения законов Российской Федерации.

Проблемы начались с покупки билета с помощью банковской картой, принимали лишь наличные. В «Югорским КиноПрокате» кассир никак этот факт не аргументировала. Наличных не нашлось, приобретение билета отложили на вечер, перед сеансом.

«Если имеется терминал и на кассе работник отказывает в проведении операции по безналичному расчету — это является грубым нарушением прав потребителя, необходимо написать жалобу в 2-х экземплярах на имя руководителя кинофестиваля», — сообщили в консультативном центре Роспотребнадзора ХМАО.

В распоряжении редакции «ЮграPRO» есть информация, что наличными денежными средствами «Югорский КиноПрокат» рассчитываются с некоторыми сотрудниками, которых привлекают специально для работы на кинофоруме, без оформления трудового договора.

По итогу, билет на киносеанс приобрели в Центре искусств для одаренных детей Севера. Однако, за наличные денежные средства, в данном учреждении в принципе не оказалось терминала. Кассир шепнула корреспонденту: «все потому, что наличкой руководство рассчитывается с режиссерами и актерами». Сотрудники, видимо, располагают именно такой информацией.

Конечно, в организационном комитете такие мелочи, с которыми приходится сталкиваться обычным югорчанам, не ведомы. Да и участникам фестиваля, ведь они то «в шоколаде».

«Тем, кто участвуют в международном и российском конкурсе дебютов оплачивают проезд и проживание в гостиницах», — заявил в телефонном разговоре с корреспондентом сотрудник пресс-службы «Духа огня».

Вот вам и пример совершенно не выгодного для ХМАО туризма, о котором заявляли некоторые читатели «ЮграPRO» в комментариях к материалу «Соловьиная» песня «Духа огня»? XV кинофестиваль в Югре может стать последним». Везде туристов приглашают, чтобы пополнить бюджет, а у нас туристов зазывают чтобы потратить бюджет. Такой вот туризм по-югорски.

Удивляет заявление организаторов фестиваля.

«Деньги от продажи билетов идут на погашение, получается, что мы самоокупаем, деньги остаются в округе. Мы продаем эти билеты и гасим те траты, которые были связаны с фестивалем», — успокаивает сотрудник пресс-центр фестиваля «Дух огня».

Гасите траты? То есть вам выделяют десятки млн бюджетных денег на организацию фестиваля, которые тратятся неизвестно куда. Поражает цинизм организаторов, которые заявляют о самоокупаемости. На каждый заработанный рубль тратиться 1000 рублей бюджетных денег. Этого дохода с билетов не хватит даже зарплату кассиров за фестивальную неделю.

По идее правительства Югры, деньги по программе «Развитие профессиональной культуры» должны увеличивать посещаемость государственных учреждений культуры и улучшать уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры ХМАО. Это основные целевые индикаторы эффективности расходования бюджетных средств. Однако, говорить о том, что «Дух огня» позволяет решать поставленные задачи, преждевременно. И мы, посещая мероприятия фестиваля, в этом убедились лично.

По мнению редакции, вопрос не только в эффективности расходования бюджетных средств, а в законности. Главным распределителем бюджетных средств является Департамент культуры ХМАО, который в свою очередь, переводит эти деньги на счета автономного учреждения «Югорский КиноПрокат» в рамках государственной программы, которое должно расходовать финансы в соответствии ФЗ 223. Однако, на сайте АУ нет даже намека на соблюдение конкурсных процедур. Более того, последние документы, размещенные в соответствующем разделе, датируются 2012 годом и все как один о несостоявшихся конкурсах и заключении договоров с единственным поставщиком.

В Югорском кинопрокате нам не удалось получить информацию о контрагентах, о расходовании денежных средств и об объеме денежных средств, которая, по мнению редакции, и аккумулирует основные финансовые потоки, несмотря на скромный статус одного из организаторов.

Также ужасает, что когда корреспонденты редакции «ЮграPRO» обзванивали Департамент культуры Югры, пресс-службу и дирекцию «Духа огня» представьте никто из них не ответил твердо, что получателем средств является энная компания. И никто не сказал, что права на кинофорум принадлежат округу.

Значит ли это, что формула «Духа огня» это десятки млн рублей — в студию Сергея Соловьева «Линия кино»? Возможно значит. Ведь никто не знает настоящие расходы на фестиваль: никто не видел ни сметы, ни гонорары, никто ничего не видел. Неужели за эти деньги никто не отчитывается в отличии от других бюджетных средств?

Известно, что в Президентском совете Фестиваля состав явно не вяжется с нефтяным округом: Президентом МФКД «Дух Огня» является Сергей Соловьев (получил за месяц работы на фестивале 1 млн 500 тыс. рублей), а вице- Президентом – Мария Зверева (получила за месяц работы на фестивале 1 млн 200 тысяч рублей ) – все это москвичи, а где же наши, югорские? За такие деньги могли бы выделить местечко и для нашего человека. Так нет, если в президентском совете появится представитель правительства региона, то вдруг начнет контролировать финансовые потоки, да еще отчетность затребуют.

Стоит сказать, редакция «ЮграPRO» намерена вплотную заняться изучением материальной базы кинофестиваля и раскрыть глаза югорчанам куда и на что уходят бюджетные деньги. В общем разобраться в денежных потоках «Духа огня» пока представляется занятием затруднительным, официальные запросы требуют времени, поэтому вернемся к духовной части сего мероприятия – фильмам начинающих дарований.

Для просмотра корреспондентом был выбран фильм Клима Козинского «Тетраграмматон» (65 мин. Украина, Израиль, Россия). Из плюсов хотелось бы отметить удобное время показа (20:15) и в общем-то на этом плюсы заканчиваются. Картина режиссера мало походит на фильм как таковой. Об этом также заявил сам режиссер Клим Козинский после премьеры.

Оценивать фильм информагентство не берется, как говориться, на вкус и цвет товарищей нет. Однако, по субъективному мнению корреспондента, фильм создан для подготовленного и образованного зрителя-философа. Сразу заметим, пришли посмотреть на мировую премьеру около 20-25 человек.

Причем, около 10 человек ушли из кинозала во время сеанса, остались лишь самые стойкие и любопытные.

Чтобы читатель хоть как-то представлял, что пришлось пережить корреспонденту «ЮграPRO», мы запечатлели отрывок «ФИЛЬМА» и обратим внимание, что это была мировая премьера.

Конечно, вышедшие из зала во время сеанса люди – показатель не только трудов режиссера, но и работу отборочного жюри фестиваля.

На фильме «Последняя семья» ситуация была подобная, по сообщению инсайдера. Несмотря на это фильм занял 2 место. Обидно, когда 100 млн тратиться на то, чтобы на премьерах сидело 20 человек, а многие киноленты вообще показывались в присутствии только членов оргкомитета.

Получается, что порядка 100 млн рублей даем в частную лавочку, а весь масштаб мероприятия сводиться к красивой рекламе. Суть и содержанию фестиваля давно уже не является ни масштабным, ни интересным для югорчан.

Кроме того, есть сотрудники, которые пытаются всех убедить, что эти 20 человек при стоимости билета в 100 рублей, а возможно и меньше могут окупить все траты на фестиваль? Всем понятно – этому не бывать. СТОП! Еще забыли дорогостоящих гостей. Редакция уверена, что гонорары только членам конкурсной комиссии составляют сумму не менее 100 тыс. рублей, а зарубежным гостям, наверное, заплатили и того более. А если еще учесть расходы на их перелеты и проживание в наших недешевых гостиницах, то можно понять, что один человек жюри обходится организаторам фестиваля минимум в тысяч 150 -200 рублей. И смешные 2-3 тыс. рублей с показа тут не клеятся в части самоокупаемости.

Мы, наверное, никогда не узнаете какие там крутятся деньги. Скорее всего, известные люди слетаются со всего мира именно потому, что Соловьев платит. Он для них мэтр, он для них влиятелен финансово, а его финансовая влиятельность, в свою очередь, не является его доходом, не является и личной заслугой. Она полностью лежит на плечах организаторов: Правительстве Югры и на спонсорах и, конечно, на плечах налогоплательщиков.

После этого рассуждения хочется задать вопрос лишь читателю: вам нужен такой фестиваль?

Действительно многие зрители сообщают, что программа этого года сильно лажала и люди остались разочарованы. Для чего или кому тогда нужен «Дух огня» если он перестал быть праздником большого кино для людей? Это конечно вопрос риторический и экономический. Стоит отметить, организаторам следует серьезно задуматься о следующем фестивале, тщательно изучить потребительский вкус югорчан, и постараться сделать его фееричным за те деньги, которые выделены Правительством и спонсорами. Иначе смерть «Духа огня» будет позорная и мучительная.